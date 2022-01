NetherRealm télécharge une photo qui mentionne Mortal Kombat 12, puis la supprime

C’était le mardi 25 janvier dernier, lorsque Jonathan Andersen, directeur de production senior du studio NetherRealm, a tweeté une photo de son bureau, dans laquelle apparaissaient des illustrations de Mortal Kombat, Mortal Kombat II et Injustice 2. Ce qui a retenu l’attention était, sans Cependant, un détail est apparu sur son moniteur, où le nom d’un fichier spécifique pouvait être partiellement lu : MK12_Mast. Qu’il s’agisse ou non d’une action délibérée, blanche et embouteillée, tout semble indiquer que Mortal Kombat 12 est en route.

Selon VGC, la capture n’a duré que 10 minutes en ligne avant qu’Andersen lui-même ne la supprime, mais comme cela arrive souvent dans ces cas, l’image était déjà stockée en toute sécurité sur les PC de certains abonnés, qui l’ont diffusée. Sur l’écran on pouvait aussi voir un autre message qui indique que le développeur s’est lancé dans ce projet : « Nos fans recherchent sur Internet toute trace. Faites très attention avec ce matériau.

La photo en question.

NetherRealm travaille sur son prochain projet

Tout semble être une mise en scène plus qu’une erreur innocente, même si pour le moment ni Warner Bros. Games ni NetherRealm n’ont officiellement confirmé qu’ils travaillaient sur Mortal Kombat 12. Cependant, ce n’est pas une possibilité déraisonnable étant donné que le studio a confirmé qu’ils le feraient. ne met plus à jour la tranche précédente.

« NetherRealm se concentre désormais sur son prochain projet, et après avoir fourni plus de deux ans de support pour Mortal Kombat 11 et les DLC du jeu, y compris les combattants », ce support « a pris fin ».

Mortal Kombat 11 et sa version Ultimate sont disponibles sur Xbox One, PS4, PC, Google Stadia et Nintendo Switch. Le studio a également développé une version améliorée nativement adaptée aux consoles de nouvelle génération, Xbox Series X, Xbox Series S et PlayStation 5.

source | VGC