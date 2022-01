Sonic Frontiers : « L’enjeu est de proposer un style complètement différent »

Sonic sera de retour dans un triple jeu : une suite au film, une série télé sur Netflix et un nouveau jeu vidéo. Ce dernier est Sonic Frontiers, un produit que SEGA tentera de marquer un avant et un après au sein de la saga. Dans une interview accordée à GamesRadar, le responsable de la Sonic Team, Takashi Iizuka, a précisé que son objectif était de proposer au joueur un produit au style différent, qui corresponde aux caractéristiques de son héros.

« Avec Sonic Forces, l’équipe a ouvert la voie à la création d’une compilation de jeux d’action Sonic à grande vitesse qui revisite l’histoire habituelle de Sonic », a déclaré le leader, qui a rappelé que ces titres se déroulent dans un monde où le docteur Robotnik a prévalu. « Dans cette nouvelle histoire et ce nouveau monde, nous avons conçu de nouveaux scénarios pour Sonic et d’autres personnages tels que les méchants d’Infinite. Dans Sonic Frontiers, nous nous mettons au défi de proposer un tout nouveau style d’action-aventure.

Des changements, mais en restant fidèle au personnage

Selon le chef de Sonic Team, ils ont entrepris d’étendre « une fois de plus » l’univers Sonic, en introduisant de nouveaux scénarios et des fonctionnalités supplémentaires, ainsi qu’une expérience de monde ouvert sans précédent. « Nous nous concentrons à faire passer Sonic au niveau supérieur et à nous assurer qu’il est décrit comme le personnage que les fans connaissent et aiment, tout en façonnant sa nouvelle forme de manière passionnante. »

Iizuka ajoute qu’ils accordent une « attention particulière » à ce que tous les petits détails correspondent à l’esprit du personnage. De plus, ils mettront en œuvre de « nouveaux systèmes de combat » et des options d’exploration qui fonctionnent dans leur « nature rapide ».

Sonic Frontiers devait coïncider avec la célébration du 30e anniversaire, mais le studio a décidé de le retarder car il avait besoin de plus de temps de cuisson. Si rien ne change, la nouvelle aventure du hérisson sera présentée rapidement courant 2022, pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch.

