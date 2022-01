Dying Light 2 : Restez humain | A quelle heure sera-t-il disponible ?

Days Gone

Incarnez Deacon St. John, un ancien motard hors-la-loi dans un univers post-apocalyptique dévasté par une pandémie globale et infesté de mutants. A la recherche d’une nouvelle raison d’être Deacon quitte les campements sécurisés pour les routes du nord-ouest pacifique des Etats-Unis. Un open world massif avec 6 régions et une météo dynamique et imprévisible qui aura un énorme impact sur le gameplay tout comme le cycle jour / nuit. Des créatures redoutables : faites face à des mutants qui se regroupent souvent en hordes très difficiles à anéantir. Une menace humaine constante avec 6 factions ennemies humaines, chacune ayant des caractéristiques propres. Ces groupes ont un but en commun : Vous tuer et prendre tout ce que vous avez ! Votre moto: La clé pour survivre dans ce monde impitoyable. Le joueur devra en prendre soin afin de ne pas se retrouver à pied au mauvais endroit et au mauvais moment. De nombreuses possibilités pour améliorer les capacités de la moto au cours du jeu.