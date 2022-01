Two Point Campus a déjà rendez-vous sur PC et consoles : extras en précommande et édition spéciale

Two Point Campus, le nouvel opus de la saga de simulation de Two Point Studios et Sega, a déjà une date de sortie sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, ainsi que sur le service Xbox Game Passe. Cela a été annoncé par ses responsables à travers une nouvelle bande-annonce pleine d’esprit que vous pouvez voir sur ces lignes, confirmant qu’elle sera disponible le 17 mai 2022, en plus de présenter à la fois les extras de réserve et une édition au format physique pour consoles appelée Édition d’inscription.

Two Point Campus également sur Xbox Game Pass

« A Two Point Campus, vous pourrez construire le campus de vos rêves, tout en façonnant la vie de vos étudiants pour leur offrir l’aventure d’une vie, pleine de relations déterminantes, d’activités parascolaires amusantes et bien sûr… une qualité supérieure éducation. Après tout, des étudiants heureux et de bonnes notes augmenteront le prestige du campus, ce qui signifie que plus d’étudiants pourront s’inscrire et, par coïncidence, gagner plus d’argent… », peut-on lire dans sa description officielle.

Parallèlement à la date de sortie, de Sega, ils ont également présenté les extras de réservation d’un titre qui aura un prix recommandé en Espagne de 39,99 euros. Ainsi, ceux qui réservent Two Point Campus recevront des extras numériques tels qu’un Topiara en forme de U, une Source de la connaissance et une Perle de sagesse, en plus d’une veste Varsity et d’une armure Two Point Hospital.

En revanche, ceux qui préfèrent le format physique des consoles peuvent opter à la fois pour l’édition standard et pour l’édition dite d’inscription, qui comprend un emballage exclusif, une carte dépliante du campus et une brochure spéciale sur le jeu.

Two Point Campus arrive le 17 mai 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, ainsi que sur Xbox Game Pass dès le jour de son lancement.

source | Studios à deux points