Death Stranding Director’s Cut a déjà une date sur PC : prix et pré-requis pour jouer

505 Games et Kojima Productions ont confirmé que Death Stranding Director’s Cut sera disponible sur PC via Epic Games Store et Steam le 30 mars. Après être passée par les consoles PlayStation 5, la version étendue et améliorée du titre de Hideo Kojima mettra les pieds dans les magasins numériques d’Epic Games et de Valve avec la possibilité de transférer notre progression du jeu de base PC original vers ce nouveau Director’s Cut.

Death Stranding Director’s Cut : prix définitif et prix de la mise à jour

Ceux qui souhaitent acheter Death Stranding Director’s Cut à partir de zéro sur PC dans l’une des deux chaînes de distribution numériques mentionnées doivent payer 39,99 euros; De leur côté, ceux qui ont Death Stranding pourront sauter sur la version Director’s Cut pour 9,99 euros.

Vous pouvez acheter Death Stranding Director’s Cut sur Steam ici.

Vous pouvez acheter Death Stranding Director’s Cut chez Epic Games ici.

« Une fois, il y a eu une explosion. Une explosion qui a créé la vie telle que nous la connaissons. Et puis la prochaine explosion est arrivée. »

Il faut dire qu’en ce moment le jeu de base a un prix conseillé de 17,99 euros sur Steam (70% de remise) et 20,99 euros sur Epic Games. Laissez tout le monde faire ses calculs s’ils souhaitent passer à Director’s Cut.

Exigences minimales et recommandées pour Death Stranding Director’s Cut

Configuration minimale requise:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : GeForce GTX 1050 4 Go ou AMD Radeon RX 560 4 Go

DirectX : version 12

Stockage : 80 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

Configuration recommandée:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 590

DirectX : version 12

Stockage : 80 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

Death Stranding Director’s Cut est désormais disponible sur les consoles PS5 ; le 30 mars également sur PC. Vous pouvez vérifier dans notre analyse ce que nous avons pensé et toutes ses améliorations incluses.

Références | 505 jeux