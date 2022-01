Pokémon Legends Arceus : où acheter le jeu, prix et éditions

Pokémon Legends Arceus est désormais disponible dans le monde entier. Nintendo Switch reçoit son premier grand jeu vidéo de l’année ; un essentiel pour les fans et qui est présenté comme la plus grande aventure Pokémon que nous ayons eue à ce jour en raison de sa façon de combiner les mécanismes d’action avec les combats traditionnels au tour par tour. Un jeu énorme, pour des dizaines d’heures de divertissement ; et une quantité écrasante de traditions et de secrets. Nous vous disons où acheter le jeu et son prix.

Où acheter Pokémon Arceus Legends, prix et analyse sur FreeGameTips

Les précommandes d’Arceus Pokémon Legends avant la sortie étaient les seules à inclure différentes éditions. Certains ont apporté une figurine, d’autres une boîte en métal… mais c’était un contenu exclusif pour les réservations. Ceux qui achètent le jeu maintenant au format physique n’ont qu’une seule option : l’édition de base avec boîte et cartouche.

Ce sont les prix actuels dans les principaux magasins en Espagne :

Pokémon Legends Arceus est désormais disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Le plus grand saut jouable que la saga ait jamais connu est ici et nous l’avons adoré. Sans aucun doute, l’étape dont la série avait besoin pour continuer à grandir. Le présent et l’avenir se veulent désormais très excitants.

