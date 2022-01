Final Fantasy VII : Square Enix fixe une date pour le programme spécial pour son anniversaire

Square Enix a confirmé qu’un programme commémoratif spécial pour le vingtième anniversaire de Final Fantasy VII aura lieu le 31 janvier (lundi prochain). Le titre le plus populaire à l’échelle internationale de la saga de jeux de rôle de la société japonaise aura sa propre vitrine dans quelques jours, non seulement pour commémorer cet anniversaire, mais pour offrir des informations sur les projets autour de cet opus ; qui est en fait une saga en soi.

Plus précisément, et pour calmer les attentes, Square Enix n’a fait que confirmer textuellement l’apparition de Final Fantasy VII The First Soldier lors de l’événement —le nouveau battle royale qui arrivera bientôt sur les appareils mobiles—; mais il n’est pas exclu qu’il y ait aussi des nouvelles d’autres projets parallèles que tous les fans attendent. Le premier qui vient à l’esprit est clair : le deuxième volet de Final Fantasy VII Remake.

Qui sera présent à l’événement Final Fantasy VII ?

La présentation mettra en vedette des invités exceptionnels. Pour le moment, le programme a révélé la présence de personnalités telles que Tetsuya Nomura, réalisateur de Final Fantasy VII Remake et père de Kingdom Hearts ; le producteur Yoshinori Kitase ; ainsi que l’un des illustrateurs de Final Fantasy VII. On insiste : le centre d’intérêt principal sera Final Fantasy VII The First Soldier, qui proposera vraisemblablement de nouvelles images de son gameplay et peut-être sa date de sortie.

À partir de là, d’autres options possibles (possibles car elles sont actuellement en développement) sont à la fois Final Fantasy VII Ever Crisis, le remake mobile épisodique du jeu original qui respectera le style graphique de PlayStation ; et bien sûr aussi Final Fantasy VII Remake Part 2 (nom provisoire).

Comment regarder l’événement Final Fantasy VII en streaming en ligne ?

L’événement Final Fantasy VII Remake peut être suivi en direct sur YouTube via la chaîne NicoNico à partir de 11h00 (CET); le lundi 31 janvier au matin en Espagne.

source | Square Enix JP; par Siliconera