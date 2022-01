UFL, le nouveau rival de FIFA et PES, présente son premier gameplay avec Cristiano Ronaldo

UFL est le nom du nouveau jeu vidéo de football de Strikerz Inc., le studio désireux de mettre sur le terrain une alternative à FIFA et eFootball (PES), d’EA Sports et Konami. Après son annonce l’année dernière, le titre est maintenant vu dans sa première bande-annonce de gameplay et confirme également quelques détails concernant son ampleur et son contenu. La participation de joueurs emblématiques de ce sport comme Cristiano Ronaldo, De Bruyne ou Lukaku, entre autres, est évidente.

Ce que nous savons du jeu de football UFL : FIFPRO, modes et contenu

UFL est très clair sur les tendances actuelles du marché dans le secteur du jeu vidéo. Pour cette raison, Strikerz a essayé d’obtenir le soutien de la FIFPRO – une organisation internationale pour les joueurs de football composée de 40 associations nationales et de plus de 65 000 joueurs associés – pour obtenir le soutien des stars du ballon et en même temps appliquer la qualité de détails de la vie qui accusent les utilisateurs concurrents. Par exemple, dans l’UFL, les joueurs ne seront pas handicapés dans les jeux en ligne.

Le mode multijoueur sera l’une des pierres angulaires de l’expérience, avec des matchs en ligne, le marché des transferts, la gestion d’équipe, les défis, les missions, le Team Pass et le matchmaking basé sur nos compétences ; ce ne sera pas un appariement aléatoire. Et oui, aussi l’équivalent d’Ultimate Team, un mode de création d’équipe « Ultimate » dans lequel nous débloquerons des cartes de joueur avec lesquelles échanger, améliorer les synergies et dessiner des stratégies qui donnent des résultats lorsque nous sautons sur le terrain. La promesse est que ce sera équilibré et que le talent des joueurs est vraiment valorisé. La base de données sera InStat, l’une des plus prestigieuses de la scène footballistique. Cette UFL ne manque pas d’idées, à défaut de voir comment elle se matérialise.

Tous les clubs associés de l’UFL (auront une présence spéciale)

AS Monaco (France)

Besiktas JK (Turquie)

Borussia Mönchengladbach (Allemagne)

Celtique (Ecosse)

Rangers (Ecosse)

Chakhtar Donetsk (Ukraine)

Sporting CP (Portugal)

West Ham United (Angleterre)

StrikerZ dévoilera progressivement plus de clubs rattachés à l’UFL, qui abandonneront toute leur image dans ce jeu vidéo.

Unreal Engine comme colonne vertébrale : plateformes confirmées et date

Le jeu est développé sous le moteur graphique polyvalent Unreal Engine, des jeux Epic, vraisemblablement dans sa version UE4, pour les consoles actuelles et de nouvelle génération : PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Si tout se passe bien, UFL sera mis en vente cette année 2022 sur des plateformes confirmées en tant que jeu gratuit ; c’est-à-dire un jeu vidéo en téléchargement gratuit mais avec des achats intégrés (microtransactions). Bientôt, nous connaîtrons plus de détails.

Références | UFL ; via VGC