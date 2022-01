Atari fête ses 50 ans avec une collection de loot boxes avec du contenu NFT

Atari, la célèbre société de jeux vidéo commémore son 50e anniversaire en 2022 et entend le célébrer avec style avec une nouvelle campagne NFT en hommage virtuel à ses cinq décennies. Cela a été annoncé en collaboration avec les spécialistes du domaine Republic Realm, une entreprise dédiée à la création d’écosystèmes dans le métaverse à travers des jetons virtuels. Tout cela à travers le soi-disant Atari Commemorative GFT, une collection basée sur GFT, un type de NFT dans lequel chaque jeton est livré sous la forme d’une boîte à butin ou d’une boîte cadeau virtuelle.

Atari Commemorative GFT : nouvelle campagne NFT

Ainsi, chacun de ces jetons affichera son contenu à une date précise, chacun étant un hommage unique aux cinq décennies d’Atari. Un total de 10 types de GFT de différents niveaux de rareté (épique, rare et commun) inspirés des icônes de l’entreprise telles que la console Atari 2600 ou des jeux tels que Combat, Sworquest, Ateroïdes, Centipede et plus encore.

« La marque Atari est synonyme de jeux vidéo, et les jeux vidéo sont l’épine dorsale du métaverse. Quelle meilleure façon de commémorer le 50e anniversaire d’Atari que d’inaugurer une nouvelle ère d’innovation technologique tout en rendant hommage à la marque qui a lancé l’industrie moderne du jeu vidéo ? », a déclaré Wade Rosen, PDG d’Atari.

Les Atari GFT peuvent être achetés via la boutique virtuelle créée pour l’occasion, soit avec une carte de crédit, soit via des crypto-monnaies, le tout via la technologie de jeton sécurisé créée par Republic Realm à partir du 1er février 2022.

Konami a récemment mis en vente une collection de NFT pour célébrer les 35 ans d’une saga aussi emblématique que Castlevania, réalisant plus de 140 000 euros de bénéfice.

source | Atari