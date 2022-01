Hyper Scape fait ses adieux en avril : le battle royale d’Ubisoft annonce la fermeture des serveurs

Hyper Scape, le frénétique battle royale F2P d’Ubisoft, fait ses adieux après seulement un an et demi depuis son lancement sur PC, PS4 et Xbox One, comme l’a annoncé la société française, fixant la date limite de fermeture de ses serveurs au 28 avril 2022. Au total, le titre développé par Ubisoft Montréal aura presque atteint deux ans d’activité ; ses créateurs n’ont pas voulu manquer l’occasion de remercier les joueurs pour leur soutien pendant tout ce temps à travers un récent communiqué officiel.

La bataille royale d’Ubisift fait ses adieux le 28 avril

« Nous avons pris la décision difficile de mettre fin au développement d’Hyper Scape et d’arrêter le jeu le 28 avril. Nous avions l’intention de créer une expérience de jeu de tir spatial vertical et serré mouvementée et nous sommes très reconnaissants à la communauté de nous avoir rejoint dans cette aventure. Nous mettrons en pratique les enseignements tirés de ce jeu et les appliquerons dans de futurs projets. Nous tenons à remercier la communauté Hyper Scape pour votre passion et votre dévouement au monde de Neo Arcadia, à la fois dans et hors du jeu. Nous apprécions votre dévouement à ce que nous avons construit », lit-on dans le communiqué officiel d’Ubisoft.

Ainsi, la société française mettra fin à son passage éphémère dans un genre aussi compétitif et fermera les serveurs Hyper Scape à la fin du mois d’avril 2022, assurant qu’ils ont tiré les leçons de l’expérience pour l’appliquer à de futurs projets. Des projets comme Ghost Recon : Frontline, une nouvelle tentative d’Ubisoft de se tailler une place parmi les tireurs en ligne massifs, cette fois, avec l’une de ses franchises phares.

Jusqu’à la fermeture des serveurs, les joueurs réguliers d’Hyper Scape pourront continuer à jouer des matchs dans les environnements verticaux de Neo Arcadia et diffuser facilement leurs matchs grâce à l’intégration de Twitch. Malheureusement, il ne semble pas que le jeu ait atteint suffisamment de chiffres pour continuer à maintenir son infrastructure en ligne opérationnelle.

source | Ubisoft