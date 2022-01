Phantom Breaker: Omnia libère son combat d’anime dans un nouveau gameplay exclusif

Phantom Breaker : Omnia partage en exclusivité avec les lecteurs de FreeGameTips un nouveau fragment de leur intense combat. En haut de cette news vous pouvez voir à quoi ressemble un face à face entre Mei et Itsuki. La production de MAGES et de Rocket Panda Games sortira du Japon l’une des plus grosses mises à jour que Phantom Breaker a reçues : Extra. Il sera commercialisé le 15 mars 2022 sur PS4, Xbox One, PC (Steam) et Nintendo Switch ; compatible avec les consoles de nouvelle génération.

Combat animé intense en 2D : la marque de fabrique de Phantom Breaker

Comme nous l’avons dit, Omnia est une version remaniée de Phantom Breaker : Extra, une version qui n’est sortie au Japon que depuis 2011. La société poursuit son expansion en Occident, où de plus en plus de fans se rassemblent pour cet intense jeu de combat animé en 2D.

« Aujourd’hui, l’équipe est ravie d’annoncer la date de sortie de Phantom Breaker : Omnia », a déclaré M. Panda, co-fondateur de Rocket Panda Games, dans un communiqué de presse. « Pouvoir ajouter de nouveaux personnages, fonctionnalités et mises à jour au jeu a pris plus de temps que prévu, mais pour notre premier jeu auto-publié, nous devions nous assurer que nous produisions le jeu au mieux de nos capacités. Le projet Phantom Breaker: Omnia a évolué bien au-delà d’un simple portage et est devenu une expérience Phantom Breaker améliorée et complète. Le feu dans tous nos cœurs brûlera en mars prochain !

Pendant le jeu, vous pourrez choisir parmi les 20 personnages qui composent l’équipe. Un campus qui n’échappe pas aux invitations bienveillantes. Kurisu Makise de Steins;Gate sera un combattant sélectionnable, rejoint par deux autres visages inédits créés spécifiquement pour Omen.

Le titre aura une localisation des textes en Français, anglais, japonais, français, italien, allemand et chinois traditionnel et simplifié. En revanche, les voix ne resteront qu’en anglais.

Source : communiqué de presse (ICO Partners)