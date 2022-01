Horizon Forbidden West est déjà or : premier aperçu sur PS4 Pro

Aloy prépare ses armes pour plonger dans un monde post-apocalyptique de machines et de mystère. Horizon Forbidden West est la suite du jeu vidéo Guerrilla, qui poursuit l’histoire du sauveur. Quelques semaines après son lancement, le studio a signalé que le jeu était déjà en or (il est terminé) et a souhaité partager un premier aperçu de la version PS4 Pro. Presque toutes les séquences montrées jusqu’à présent appartenaient à la PS5, même si elles avaient également montré à quoi il ressemblait sur la console de base de la génération précédente.

Angie Smets, productrice du jeu vidéo, a partagé ces premiers clips sur le blog officiel PlayStation. De plus, il en a profité pour annoncer que le titre est déjà au bord du bonbon et prêt à être lancé. « Cela signifie que tout est prêt pour commencer à copier et à distribuer le jeu afin que, dans moins d’un mois, vous puissiez embarquer dans le voyage d’Aloy vers l’Ouest interdit », dit-il.

« Je veux profiter de cette occasion pour féliciter toute l’équipe pour ce que nous avons accompli ensemble, et la communauté pour son soutien continu et son anticipation alors que nous nous préparons pour le lancement. » Selon Smets, « que vous jouiez sur une PS4 ou une PS5 », l’étude a assuré que les joueurs peuvent profiter de « la meilleure expérience sur chaque plateforme ».

Combien de temps dure la campagne principale ?

À une époque où les mondes ouverts deviennent de plus en plus vastes, on se demande combien de temps il faudra pour mener à bien la campagne du jeu vidéo. Mathijs de Jonge, réalisateur du titre, a confirmé que la durée sera similaire à celle d’Horizon Zero Dawn. Si l’on se fie aux chiffres de How Long to Beat, ce serait un peu plus de 20 heures. Cependant, le créatif a précisé que terminer l’aventure à 100% prendra plus de temps que dans la préquelle, bien qu’il n’ait proposé aucun chiffre provisoire.

Horizon Forbidden West sera mis en vente le 18 février prochain sur PS4 et PS5.