Horizon Forbidden West est déjà or : premier aperçu sur PS4 Pro

Horizon Zero Dawn - PlayStation Hits, Version physique, En français, 1 Joueur

Jeu RPG d'action Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4, Histoire des aventures d'Aloy, une jeune chasseuse, dans un monde où les humains ne sont plus l'espèce dominante, Pour les gamers et les fans de jeu d'action et de RPG Des graphismes à couper le souffle avec un jeu en open-world post-apocalyptique dynamique, Incarnez une chasseuses agile armée d'un tir à l'arc dans des combats variés face aux machines et aux tribues rivales dans un monde redevenu sauvage Compatible avec les consoles PS4 et PS4 Pro pour une expérience de jeu plus intense et optimisée grâce à la résolution 4k de la console Caractéristiques : Entrée du jeu Horizon Zero Dawn dans la gamme PS Hits, Version physique, 1 Joueur, Disponible en audio et en version sous-titrée français et anglais Contenu de la livraison : 1 x Jeu Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4, Gamme : PS Hits, Version physique, Jaquette en français, Art. : 9706212