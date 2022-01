Matt Reeves a rejeté le scénario de The Batman de Ben Affleck : « C’est presque un James Bond »

Matt Reeves, le réalisateur en charge du redémarrage du Dark Knight au cinéma avec The Batman après avoir quitté le rôle de Ben Affleck, a admis dans une récente interview qu’il n’aimait pas le scénario qu’Affleck lui-même a écrit pour le film solo qui allait diriger et jouer après Justice League. Et c’est que nous nous souvenons que ledit projet n’a abouti à rien après la démission d’Affleck pour continuer en tant que Batman dans le DCEU (avec le prochain film The Flash en guise d’adieu au personnage), avec lequel Warner Bros. a décidé de réinitialiser le personnage pour un nouveau saga. Maintenant, le cinéaste lui-même admet que Warner lui a montré le scénario d’Affleck, bien qu’il l’ait rejeté pour être « presque un James Bond » et être étroitement lié au DCEU lui-même.

Matt Reeves a abandonné le scénario de Ben Affleck

« Ce scénario était très axé sur l’action. Il était profondément lié au DCEU, à d’autres personnages principaux d’autres films et d’autres bandes dessinées qui allaient apparaître. Dès que je l’ai lu, j’ai su que ce scénario n’était pas ce que j’aimerais faire », admet le réalisateur.

Et c’est que dans la version d’Affleck de The Batman, Deathstroke de Joe Manganiello est apparu; De plus, Batman infiltrait l’asile d’Arkham. La vision de Reeves était très différente : « Je leur ai dit qu’il y a de grands films, mais si je devais faire ça, il faudrait que je le rende personnel, pour qu’il comprenne ce que j’allais en faire, pour savoir où mettre la caméra, de savoir ce que racontent les acteurs, de savoir ce que devrait être l’histoire. Ce plan, leur ai-je dit en désignant le scénario, est un plan tout à fait valable et passionnant. C’est presque un James Bond, mais ce n’était pas quelque chose auquel je m’identifiais vraiment », conclut Reeves.

Selon le réalisateur, à l’époque, il tournait War for the Planet of the Apes et il n’avait pas Batman en tête ; Pourtant, il était surpris que Warner Bros. aille de l’avant avec son idée : « Nous aimerions vraiment que vous fassiez cela. Et nous attendrons », ont-ils admis auprès de Warner Bros.

Le Batman ouvre en salles le 4 mars 2022.

source | Film de bande dessinée