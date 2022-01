Gotham Knights et Hogwarts Legacy sortiront en 2022, confirme WarnerMedia

Warner Bros inclut Hogwarts Legacy et Gothan Knights dans sa stratégie pour cette année 2022. Les deux jeux seront commercialisés cette année, sauf changement de dernière minute. C’est du moins ce que suggère la série de tweets partagés par Jason Kilar, PDG de Warner Media. Le manager a évoqué le lancement « d’une grille complète de jeux vidéo très attendus ».

« Cette mission, cette stratégie, se poursuit en 2022 avec un sentiment d’urgence », a déclaré le PDG, qui a accompagné le tweet d’images de Gotham Knights et Hogwarts Legacy. « En ce qui concerne Gotham Knights, l’équipe de Warner Bros. Games Montréal donnera vie aux personnages de la famille Batman d’une manière unique pour le plus grand plaisir des fans et des joueurs », a ajouté David Haddad, président de Warner Bros. Bros. Games.

Cette mission, cette stratégie se poursuit en 22 avec un sentiment d’urgence : lancement de HBO Max dans de nombreux autres pays ce trimestre et le reste de l’année, lancement de CNN+, offrant une gamme complète de jeux très attendus. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5 – Jason Kilar (@jasonkilar) 26 janvier 2022

Deux jeux très attendus

Selon Haddad, «Hogwarts Legacy donne aux joueurs le contrôle d’une expérience de jeu RPG contrairement à tout ce qui a été fait dans le monde sorcier, qui continue d’être construit sous la bannière Portkey Games. Avalanche a donné vie à un monde riche et profond, plein de magie et d’action, ainsi qu’une histoire détaillée et mystérieuse. »

« Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de narration interactive, notre équipe de développement travaille avec diligence pour créer une nouvelle expérience profonde dans l’univers DC Batman.

Hogwarts Legacy et Gotham Knights sont prévus pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Suicide Squad : Kill the Justice League, de Rocksteady (la saga Batman : Arkham) n’est mentionné à aucun moment, même si sa sortie est également prévue pour l’année 2022 en cours.

Le prochain jeu vidéo de Warner Bros sera Lego Star Wars : The Skywalker Saga, qui sortira le 5 avril.

source | Wffctech