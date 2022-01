Le patron de Blizzard anticipe les nouveautés sur Warcraft, Overwatch et Diablo

Bien que Blizzard Entertainment continue d’être sous le feu des projecteurs pour ses pratiques commerciales et les cas présumés de harcèlement sexuel et au travail qui se sont produits au sein de l’entreprise, le développement de ses jeux vidéo se poursuit. Les Américains ont annoncé le développement d’une nouvelle IP se déroulant dans un univers totalement nouveau, un jeu de survie. Et qu’en est-il des sagas classiques ? Mike Ybarra, responsable de l’étude, en a parlé sur Twitter et a assuré que des choses s’en venaient pour des sagas telles que Warcraft, Overwatch et Diablo.

« Blizzard est un excellent studio et nous avons des équipes talentueuses et en pleine croissance qui prennent également en charge les jeux en tant que service », a-t-il écrit. « Au cours des prochaines semaines, vous en apprendrez plus sur Warcraft et Overwatch. Le diable viendra plus tard. Soyez attentifs! ».

Overwatch 2 et Diablo IV retardés

En plus de la nouvelle propriété intellectuelle, Blizzard Entertainment a plusieurs projets en cours, qui iront au-delà de 2022. Compte tenu des développements turbulents, ni Diablo IV ni Overwatch 2 ne seront prêts dans les délais. Par conséquent, nous devrons attendre que les titres se concrétisent. Dans le cas du quatrième opus de Diablo, le limogeage de son directeur a récemment été annoncé en raison de la situation de harcèlement. Après s’être débarrassée de Luis Barriga, la direction a nommé Joe Shely comme nouveau directeur.

Blizzard Entertainment, dans le cadre d’Activision Blizzard, fera partie de Xbox Game Studios lorsque la transaction d’achat se concrétisera. Microsoft paiera 70 000 millions d’euros, bien que la transaction soit toujours en attente d’approbation par les autorités antitrust compétentes. Ceux de Redmond espèrent pouvoir boucler l’accord avant la fin de l’exercice 2023.

Bobby Kotick, actuel PDG d’Activision Blizzard, restera en poste au moins jusqu’à ce que Microsoft reprenne la société.

