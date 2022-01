Naughty Dog n’exclut pas plus de jeux dans la saga Uncharted

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est la remasterisation de deux grands jeux Naughty Dog. Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy ont été remaniés pour PS5 et PC. Mais qu’en est-il des éventuels nouveaux titres de la saga ? Le directeur créatif de ce dernier jeu vidéo, Kurt Margenau, a lâché dans une interview accordée à GamesRadar que le studio ne ferme pas les portes à la possibilité de développer de nouveaux jeux vidéo de la marque.

« Je pense que nous pouvons dire avec certitude que non, ne jamais dire jamais », dit-il. « et, Uncharted est une série qu’on adore et que le studio adore. C’est un monde que nous voulons voir davantage. C’est ce que je peux dire. » Bien sûr, les déclarations ne confirment à aucun moment une suite, mais il est important de noter que ce qui a culminé dans le quatrième volet est l’histoire de Nathan Drake, le protagoniste des quatre principaux jeux vidéo et The Golden Abyss (PS Vita) .

Inexploré au-delà de Nathan Drake

Uncharted: The Lost Legacy est né en tant que DLC pour le quatrième opus, mais a fini par devenir un titre autonome. Naughty Dog a prouvé que la série pouvait fonctionner sans la présence de Nate, car le jeu vidéo met en vedette Chloe Frazer et Nadine Ross. Tous deux se lancent dans une autre aventure des plus émouvantes, dans laquelle ni les plateformes ni les tournages ne manquent. Les puzzles sont également conservés comme l’un des principaux éléments jouables.

Les fans de Nathan Drake et compagnie pourront replonger dans l’univers d’Uncharted avec la sortie de la Legacy of Thieves Collection, prévue le 28 janvier. Il arrivera d’abord sur PlayStation 5 et plus tard sur PC. Quant à la possibilité de passer à la version nouvelle génération, ceux qui possèdent le produit d’origine pourront accéder à la version remaniée après être passé par la case (10 euros).

source | GamesRadar (via VGC)