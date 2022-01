Resident Evil Village, combien s’est-il vendu jusqu’à présent ?

La saga d’horreur de Capcom continue en très bon état. Resident Evil Village, le dernier volet de la saga, a annoncé en octobre que plus de 5 millions d’unités avaient déjà été distribuées. La société japonaise vient d’actualiser ces chiffres à l’occasion de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice fiscal. Comme l’a révélé la société, 5,7 millions d’unités ont déjà été vendues depuis son lancement, qui a eu lieu en mai 2021.

Les titres précédents sont toujours aussi performants sur le marché : Resident Evil 7, par exemple, s’est vendu à plus d’un million d’unités supplémentaires depuis la dernière mise à jour des ventes. Ainsi, il s’élève déjà à 8,5 millions d’exemplaires dans le monde.

Ventes totales des sagas Capcom

Resident Evil dans son intégralité a dépassé les 123 millions de jeux vidéo vendus. Et qu’en est-il des autres sagas ? Monster Hunter est le prochain sur la liste, avec 78 millions d’unités au total. Il est suivi de Street Fighter (47 millions), Mega Man (37 millions), Devil May Cry (25 millions) et Dead Rising (14 millions). Tout cela a conduit Capcom à réaliser des bénéfices records l’année dernière 2021.

Resident Evil Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Capcom récupère le protagoniste du septième opus, Ethan Winters, qui vit paisiblement en Europe après les horribles événements qu’il a vécus. Cependant, le meurtre apparent de sa femme Mia aux mains de Chris Redfield et l’enlèvement de sa fille le conduisent dans une ville maudite.

La firme japonaise a annoncé lors de sa conférence E3 2021 qu’elle travaillait sur une extension d’histoire pour le jeu vidéo. Cependant, ils n’ont pas donné d’indices sur la direction que prendra cette nouvelle histoire. Sera-ce une suite ou une histoire alternative ? Tout reste à voir.

source | Boulon de jeu