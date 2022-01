Tobey Maguire parle pour la première fois de Spider-Man : No Way Home

Alerte spoiler : cette histoire comprend des révélations de Spider-Man : No Way Home.

Tobey Maguire, acteur qui incarnait Spider-Man dans les films de la trilogie originale de Sam Raimi, a enfin expliqué dans une interview la raison de son retour à l’occasion de Spider-Man : No Way Home.

Le secret concernant les révélations était maximum jusqu’à la première; mais une fois que plus d’un mois s’est écoulé, certaines de ces révélations sont inévitables et Tobey Maguire et Andrew Garfield accordent des interviews publiques à des médias spécialisés. Maguire a révélé sur la chaîne YouTube officielle de Spider-Man ce qui l’a convaincu de rejoindre cette « fête » des araignées.

« J’ai tout de suite été intrigué », explique-t-il après avoir reçu l’appel d’Amy Pascal et Kevin Feige, les producteurs du film. « L’amour et la célébration de ces films et ce qu’ils signifient étaient évidents. Le fait que les créatifs aient eu une intention authentique et authentique m’a donné envie de les rejoindre », ajoute-t-il. « Je suis un grand fan des films de Tom et Andrew. C’était comme se souvenir de ce qui faisait partie de mon histoire et avoir ainsi l’opportunité de se rencontrer. »

Y aura-t-il plus de films Spider-Man avec Tobey Maguire ou Andrew Garfield ?

Sony Pictures est le détenteur des droits de Spider-Man, bien que l’accord avec Marvel Studios pour utiliser le personnage dans l’UCM soit toujours en vigueur en l’absence de la manière dont il se concrétisera à l’avenir. Néanmoins, les fans ont vivement réclamé le retour d’André Garfield pour un troisième film qu’il n’a jamais eu ou, pourquoi pas, un éventuel croisement avec Venm dans l’univers Spider-Man de Sony.

La première du troisième film du wall-crawler dans l’univers cinématographique Marvel avec Tom Holland en décembre dernier a été le plus grand phénomène cinématographique au box-office depuis le début de la pandémie; au point d’être déjà le sixième film le plus rentable de tous les temps. Vous pouvez lire notre critique du film ici.

Cela peut vous intéresser :

source | Homme araignée; via ScreenRant