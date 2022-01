Shingeki No Kyojin – Saison finale : programme et où regarder l’épisode 79

Shingeki No Kyojin a déjà commencé sa saison finale (saison 4 partie 2). Ce que nous connaissons aussi sous le nom d’Attack on Titan / Attack on the Titans connaît l’un de ses moments les plus climatiques et les plus dramatiques de mémoire : il reste très peu de choses pour que l’adaptation télévisée du manga original de Hajime Isayama se termine. Chaque semaine un nouveau chapitre est publié et cette fois c’est au tour de l’épisode 79. Ensuite, nous vous expliquons comment regarder le 79ème épisode de l’anime L’Attaque des Titans/L’Attaque des Titans (Saison 4 Partie 2) officiellement et avec des sous-titres en Français.

Shingeki No Kyojin épisode 79 : date, heure et où le regarder

L’épisode 79 de Shingeki no Kyojin sera publié ce dimanche 30 janvier à 21h45 (CET), heure de la péninsule espagnole, sur Crunchyroll. À partir de ce moment, le chapitre sera inclus (comme le reste des épisodes précédents) dans le catalogue de la plateforme, qui est un service à la demande. Ainsi, nous pouvons voir à la fois cela et tous les chapitres et saisons précédents quand et où nous voulons.

Où voir toutes les saisons de Shingeki no Kyojin en Espagne (2022)

Le catalogue Crunchyroll contient désormais l’intégralité de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3 et de la saison 4, partie 1 d’Attack on Titan (plus la partie 2, actuellement à l’antenne) ; tandis que Netflix et Amazon Prime Video ont également des saisons. Dans le cas de Prime Video, l’intégralité des saisons 1 à 3 ; Netflix, quant à lui, a la saison 3, partie 1.

Combien coûte Crunchyroll : prix et modalités d’abonnement

Crunchyroll, en tant que service d’abonnement, propose un essai gratuit de 14 jours. Une fois terminé, nous avons deux options de paiement mensuel que nous détaillons ci-dessous. FAN pour 4,99 euros par mois, qui donne accès à tout le contenu du catalogue Crunchyroll sans publicité, diffusé simultanément avec le Japon et un appareil simultané ; et MEGA FAN pour 6,49 euros par mois, qui apporte tous les avantages susmentionnés ainsi que la possibilité de profiter de la visualisation hors ligne (téléchargement) et de la disponibilité sur jusqu’à quatre appareils en même temps.

