Pokémon Go : Tous Les Légendaires De Février En Raids

Le mois de février est passionnant pour les joueurs les plus expérimentés de Pokémon GO. Les raids sont l’une des modalités vedettes du jeu de Niantic sur iOS et Android, surtout lorsqu’il y a des rotations dans les boss de raid de niveau 5 et des méga raids comme ceux que nous avons trouvés cette fois. Ci-dessous, nous détaillons les légendaires qui seront disponibles dans les raids de février 2022 dans Pokémon GO et les dates de disponibilité.

Quels Pokémon légendaires seront dans les raids de février ?

Régirock

Registeel

Forme normale de Deoxys

Forme d’attaque Deoxys

Formulaire de défense Deoxys

Forme de vitesse Deoxys

Raikou

Enteï

suicidé

Lugia

oh oh

Méga Démolosse

Méga Ampharos

Durant le mois de février, les joueurs de Pokémon GO pourront défier Regirock et Registeel, du trio Regis, ainsi que Deoxys, qui fait un grand retour avec plusieurs de ses formes. De même, Raikou, Entei, Suicune, Lugia et Ho-Oh reviendront également dans des raids cinq étoiles lors du Pokémon GO: Johto Tour. Vous trouverez tous les détails de l’événement ici. Enfin, Mega-Houndoom et Mega-Ampharos mettront la cerise sur les Mega Raids.

Raids de niveau 5 en février : tous les Pokémon légendaires et dates

Regirock : du mardi 1er février 2022 au mercredi 9 février 2022. Vous apprendrez Tremblement de terre.

Registeel : Du mercredi 9 février 2022 au mercredi 16 février 2022. Vous apprendrez Electrocannon.

Deoxys Normal Forme : Du mercredi 16 février 2022 au samedi 19 février 2022.

Deoxys Attack Forme : Du samedi 19 février 2022 au mardi 22 février 2022.

Deoxys Défense Forme : Du mardi 22 février 2022 au vendredi 25 février 2022.

Deoxys Speed ​​Forme : Du vendredi 25 février 2022 au mardi 1er mars 2022.

Raikou : Pokémon GO Tour : Johto, samedi 26 février 2022.

Entei : Pokémon GO Tour : Johto, samedi 26 février 2022.

Suicune : Pokémon GO Tour : Johto, samedi 26 février 2022.

Lugia : Pokémon GO Tour : Johto, samedi 26 février 2022.

Ho-Oh : Pokémon GO Tour : Johto, samedi 26 février 2022.

A noter que les raids Pokémon GO Tour : Johto auront lieu uniquement le samedi 26 février 2022 de 9h00 à 21h30 heure locale. De son côté, les raids avec Deoxys Speed ​​Form seront disponibles le même jour, le 26 février, avant et après le créneau horaire indiqué.

Mega-Houndoom : Du mardi 1er février 2022 au mardi 15 février 2022.

Mega Ampharos : Du mardi 15 février 2022 au mardi 1er mars 2022.

Heure du raid de février : temps et Pokémon légendaires

Tous les mercredis de février, un événement Raid Hour aura lieu de 18 h 00 à 19 h 00 heure locale, mettant en vedette les Pokémon légendaires suivants :

Regirock : 2 février.

Inscription : 9 février.

Deoxys Normal Forme : 16 février.

Formulaire de défense Deoxys : 23 février.

source | Pokémon GO Live