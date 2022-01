Uncharted Legacy of Thieves, quelle est la date sur PC ? Tout ce que nous savons

Uncharted est l’une des licences les plus emblématiques et les plus populaires de l’écosystème PlayStation. La première d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection ce vendredi 28 janvier servira à la fois aux fans et à ceux qui deviendront fans pour connaître deux des œuvres les plus importantes de la série sur PS5 avec sa meilleure version à ce jour : Uncharted 4 : A Thief’s Fin et Uncharted : L’Héritage Perdu. Maintenant, quand arrivera-t-il sur PC ?

Ce que l’on sait d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PC

Pour l’instant, il y a une certitude : Sony sortira Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PC via Epic Games Store et Steam. En fait, il peut déjà être ajouté à la liste de souhaits, mais il n’a pas de date de sortie ni de prix précis :

Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur Steam

Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur Epic Games Store

Une des meilleures séquences d’action.

En ce qui concerne la version informatique, le studio en charge du développement est Iron Galaxy, une équipe nord-américaine spécialisée dans les ports qui a par le passé été en charge d’œuvres notables comme Overwatch sur Nintendo Switch, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Spyro Reignited Trilogy. sur PC ou Fortnite sur Xbox One et PS4. Ils ont l’expérience de ces combats.

« Iron Galaxy travaille sur le développement de la version PC et elle arrivera peu après la version PS5. Au fur et à mesure que la date se rapproche, nous vous donnerons plus de détails », a déclaré Sony à l’occasion de l’annonce. Nous ne connaissons pas actuellement la configuration système minimale et recommandée pour le jeu sur PC.

Revue Uncharted: Collection Legacy of Thieves

Dans notre analyse de la collection, que vous pouvez lire dès maintenant sur FreeGameTips, nous vous expliquons pourquoi Uncharted : Legacy of Thieves Collection est « le moyen optimal de rejouer deux des plus grandes aventures de la dernière génération de consoles ». Salva Fernàndez soutient que « Uncharted 4 continue d’être le meilleur niveau jouable de la saga et une touche finale à la série et à ses personnages, tandis que Lost Legacy élargit la proposition avec un développement compact et intense et des moments inoubliables ». Les 60 FP vous conviennent à merveille, ajoutés à l’absence de temps de chargement et au Son 3D, faites-vous plaisir de profiter de deux œuvres incontournables du catalogue PlayStation.

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera disponible sur PS5 à partir du 28 janvier 2022 ; plus tard sur PC.