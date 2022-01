Miyamoto voulait changer Navi dans Zelda Ocarina of Time : « Son plus gros point faible »

Shigeru Miyamoto, créateur de séries aussi influentes que Super Mario, Donkey Kong, Star Fox ou The Legend of Zelda, n’aimait pas l’idée d’avoir Navi comme partenaire d’aventure dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time (1998, N64 ) , l’œuvre historique de Nintendo 64. Le premier titre en trois dimensions de la saga Link a marqué un avant et un après lorsqu’il s’agissait de comprendre beaucoup de choses dans le secteur du jeu vidéo. Malgré son statut reconnu de chef-d’œuvre, Miyamoto lui-même a reconnu dans une interview en 1999 que la fonction de ce personnage était « son plus grand point faible ».

Les commentaires à ce sujet proviennent d’une interview publiée dans un guide de stratégie japonais – traduit par Shmuplations – qui peut maintenant être lu en ligne (via Eurogamer). Sa valeur journalistique est indiscutable, puisque ces déclarations n’avaient pas été divulguées publiquement en Occident.

L’équilibre entre aider trop peu et aider trop

Miyamoto reconnaissait alors que les apparitions répétées de Navi, qui fait office de guide dans Ocarina of Time, entraînaient un système « trop ​​désagréable » en raison de ses interruptions constantes ; pour certains même écrasante. Le créatif japonais craignait d’avoir un système d’assistance trop intrusif.

« Si vous lisez les textes de Navi, il dit la même chose encore et encore », a déclaré Miyamoto dans l’interview. « Je sais que ça sonne mal, mais nous l’avons volontairement laissé à un point un peu ‘stupide' », a-t-il ajouté. Et il propose comment il aurait aimé que l’apparence de Navi soit dans ledit titre. « Je pense que si nous avions rendu les suggestions de Navi plus sophistiquées, cette « bêtise » aurait été encore plus marquée. La vérité est que je voulais éliminer tout ce système », poursuit-il en se référant à Navi, « mais cela aurait été encore plus désagréable pour les joueurs ».

La Légende de Zelda : Ocarina of Time | Nintendo

Cette petite contradiction a aussi son explication. Miyamoto admet qu’il n’était pas très doué pour les jeux d’action et qu’il aimait donc l’idée d’un système d’indices et d’aide, mais pas du tout.

Le reste de l’interview plonge dans la difficulté de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, le premier de la série avec une structure entièrement en trois dimensions. L’un des rôles de Miyamoto dans la conception du titre était précisément de s’assurer que le joueur savait d’une manière ou d’une autre quel était son objectif, de manière plus ou moins claire.

Comment jouer officiellement à Zelda : Ocarina of Time en 2022 ?

Actuellement, The Legend of Zelda : Ocarina of Time fait partie du catalogue de jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack. De même, il est possible de l’acheter en format physique pour Nintendo 3DS (remake réalisé par Grezzo en 2011) et sur Wii U avec sa version originale via la console virtuelle de l’eShop.

source | Shmuplations ; par Eurogamer