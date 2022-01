The Batman lance une nouvelle affiche imposante : à la recherche de la vérité

The Batman vise à devenir l’une des plus grandes sorties de films de ces derniers mois. Avec Robert Pattinson comme protagoniste, ce nouveau Bruce Wayne nous permettra de découvrir un autre ton, une autre réinterprétation de ce qui est l’un des super-héros les plus importants du monde culturel, non seulement dans DC Comics, mais en général. Warner Bros. Pictures a publié une nouvelle affiche du film que nous vous laissons ci-dessous.

L’oeuvre de Mat Reeves (La Planète des singes), prévue uniquement dans les salles le 4 mars prochain, réunit dans cette nouvelle affiche le casting principal de héros et de méchants que l’on verra dans le long-métrage, dont vous pouvez vérifier la durée ici. Le film le plus long de l’histoire du Chevalier noir s’annonce également comme l’un des plus tendus et adultes à ce jour. Dans ce cas, Wayne apparaît au centre de la cible du Riddler d’Edward Nashton / Enigma, joué par Paul Dano.

homme chauve-souris

Casting et synopsis : de quoi parle Batman ?

Le Batman sortira en salles avec un casting vedette. Commençant par Robert Pattinson dans le rôle de Batman/Bruce Wayne, ce redémarrage mettra également en vedette d’autres personnages de Gohtam interprétés par Zoë Kravitz ; Paul Dano; Jeffrey Wright; John Turturro; Peter Sarsgaard dans le rôle de Gil Colson, le procureur du district de Gotham; Jayme Lawson dans le rôle de Bella Real; Andy Serkis; et Colin Farrel.

Matt Reeves reprend le rôle de réalisateur de Peter Craig sur le scénario. L’ouvrage respectera la conception originale de ses auteurs, Bob Kane et Bill Finger, il est donc présenté comme un rendez-vous incontournable pour le fan. Dylan et Reeves sont producteurs, tandis que Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Simon Emanuel sont producteurs exécutifs.

Warner Bros. Pictures présentera The Batman sur grand écran ce 4 mars 2022 uniquement dans les salles.

source | Images de Warner Bros.

