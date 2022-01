Pokémon Legends Arceus est mis à jour vers la version 1.0.1 ; notes de mise à jour

Il ne reste qu’un jour avant la sortie de Pokemon Arceus Legends au moment de la rédaction. Le plus gros saut jouable de l’histoire de la saga – on vous l’assure – est sur le point d’avoir lieu sur Nintendo Switch et, comme d’habitude aujourd’hui, le titre aura un patch day one (mise à jour 1.0.1). C’est officiel. The Pokémon Company a publié un message sur son portail officiel indiquant la sortie de ce patch, qui vise à garantir la meilleure expérience de jeu possible.

Pokémon Legends Arceus Patch 1.0.1 : ce qui est inclus et comment le télécharger

« Certains problèmes ont été corrigés pour rendre le jeu plus agréable », lit-on dans la description officielle de la mise à jour 1.0.1.

Si vous envisagez d’acheter Pokémon Legends Arceus et de commencer à jouer ce vendredi, sachez qu’il est essentiel que le jeu soit mis à jour vers sa dernière version (dans ce cas, la version 1.0.1) afin d’utiliser les capacités en ligne de le jeu. qualification; c’est-à-dire les échanges avec d’autres joueurs et un autre petit ajout que vous découvrirez par vous-même.

Si vous l’avez acheté au format numérique, la dernière version sera toujours téléchargée automatiquement.

Si vous achetez la cartouche au format physique, vous devez vous assurer que votre Nintendo Switch est connectée à Internet. Ensuite, placez-vous sur l’icône Arceus Pokémon Legends, appuyez sur le bouton. (+) et cliquez sur Mettre à jour.

Pourquoi ces types de mises à jour sont-elles publiées avant le lancement ?

Généralement, les jeux vidéo sont terminés des semaines ou des mois avant leur sortie en magasin. À partir de ce moment, les organismes de réglementation certifient le produit et les éditeurs commencent à préparer la diffusion physique (le cas échéant) et numérique de l’œuvre. Les studios de développement continuent de travailler pour peaufiner l’expérience, corriger les erreurs et éliminer les éventuels bugs. Par conséquent, si dans ce cas Game Freak a identifié des erreurs au cours de cette période, il a jugé nécessaire d’appliquer ce correctif afin que l’expérience soit la plus optimale possible.

Pokémon Legends Arceus nous a enchantés : c’est le titre le plus révolutionnaire de la saga dont on se souvienne ; un jeu captivant, addictif et amusant avec une boucle de gameplay vraiment positive pour la saga. Nous vous invitons à lire notre analyse ici.

source | Pokémon JP; via Nintendo Life