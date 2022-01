The Walking Dead revient en VR avec un nouveau chapitre de Saints & Sinners: Retribution

The Walking Dead Saints & Sinners: Retribution, le deuxième chapitre du célèbre jeu vidéo de réalité virtuelle basé sur un univers de zombies si populaire, est en cours. Cela a été annoncé par Skydance Interactive, confirmant une suite dans laquelle nous devrons à nouveau survivre à une apocalypse zombie, à la première personne. Tout cela à travers une brève annonce sur le compte officiel de Twitter du jeu vidéo, en publiant un bref teaser que vous pouvez voir ci-dessous.

The Walking Dead : deuxième anniversaire en VR

Et c’est que pour célébrer le deuxième anniversaire depuis le lancement de The Walking Dead Saints & Sinners, ses créateurs ont annoncé le développement du soi-disant Chapitre 2, une suite complètement indépendante de l’original et non un DLC ou une extension. A tel point qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir joué au premier pour profiter de ce nouvel opus. Quoi qu’il en soit, cela n’a été confirmé que pour Oculus Quest, bien que d’autres plates-formes de réalité virtuelle soient susceptibles d’arriver également.

« Les deux dernières années ont été absolument incroyables pour The Walking Dead : Saints & Sinners, et nous sommes reconnaissants du soutien continu de la communauté des joueurs qui ont contribué à faire du jeu le succès qu’il est aujourd’hui », a déclaré Chris Busse, directeur de Skydance. Interactif. « Nous sommes ravis d’annoncer le chapitre 2, et nous avons hâte de laisser les joueurs explorer les nouvelles aventures qui les attendent dans le quartier français et au-delà. »

The Walking Dead Saints & Sinners: Retribution n’a pas encore de date de sortie, bien qu’il devrait être disponible dans le courant de l’année 2022. La prochaine chose dans la franchise The Walking Dead à la télévision est la première de la deuxième partie de la saison 11 de la série originale , qui se poursuivra avec 8 nouveaux chapitres supplémentaires à partir du 21 février 2022.

source | Skydance Interactif