Uncharted Legacy of Thieves Collection : comparaison graphique entre PS4, PS4 Pro et PS5

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, la compilation remasterisée des deux épisodes de la saga PS4 Uncharted (Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy) pour PS5, sera mis en vente dans seulement deux jours, bien que chez FreeGameTips nous ayons déjà pu tester minutieusement les deux titres pour vous proposer une analyse complète. Et pour alléger l’attente jusqu’à son lancement officiel, nous voulons passer en revue les données d’une comparaison graphique et de performances détaillée publiée par la chaîne YouTube El Analista de Bits et dont sont extraites les données les plus intéressantes entre les versions PS4, PS4. PS5 des deux jeux vidéo.

Les remasters inexplorés mis à l’épreuve

Ainsi, les jeux Uncharted pour PS4 proposent une résolution de 1080p à 30fps, alors que sur PS4 Pro le 1440p est atteint tout en conservant les mêmes 30fps. De leur côté, les versions remasterisées sur PS5 proposent jusqu’à trois modes graphiques avec leurs propres fréquences d’images par seconde. À tel point qu’en mode fidélité, le jeu tourne à 2160p/30fps, tandis qu’en mode performance, il tourne à 1440p bien qu’il monte jusqu’à 60fps. La troisième option est la soi-disant performance + avec une résolution de 1080p bien qu’offrant un taux d’image par seconde de 120fps.

Au niveau des temps de chargement, sur PS5 ils sont pratiquement inexistants, tandis que des aspects graphiques comme le filtre anisotrope ou la distance de dessin de la géométrie et de certains éléments ont été améliorés. Les améliorations d’ombre sont limitées aux ombres à distance et aucune amélioration de texture n’a été appliquée. Par curiosité, les jeux sur PS4 occupent 104,63 Go, tandis que sur PS4 Pro ils atteignent 107,08 Go ; De son côté, sur PS5, il est réduit à 68,92 Go grâce à de nouvelles techniques de compression de données.

Uncharted : Legacy of Thieves Collection arrive en magasin le 28 janvier 2022 sur PS5 (avec une mise à niveau de PS4 vers PS5 pour 10 euros et la possibilité de transférer vos jeux et trophées sur la nouvelle console Sony). La version PC n’a pas de date de sortie pour le moment.

source | L’analyste de bits