Ready or Not et Wartales, parmi les jeux les plus marquants sur Steam en décembre 2021

Steam a clôturé 2021 en vantant certains des titres publiés au cours du dernier mois de l’année. Des noms comme Ready or Not et Wartales ne sont que quelques-uns des points forts de décembre. Valve complète la sélection des titres qui ont généré le plus de bénéfices dans ce cadre.

Les 20 jeux les plus rentables en décembre 2021 sur Steam

GTFO

Prêt ou pas

Sables de Salzaar

Siècle : l’âge des cendres

Propnight

ENCLUME

Rune Factory 4 spécial

contes de guerre

Monstre Éleveur 1 & 2 DX

WorldBox – Simulateur de Dieu

Combats dans des espaces restreints

Cinq nuits chez Freddy : brèche dans la sécurité

Thunder Tier One

Après la chute

Icare

Amiral ultime : Dreadnoughts

La prison de Karryn

Refrain

Dynastie Warriors 9 Empires

La liste fournie par la société n’est en aucun cas ordonnée ; En termes de contenu supplémentaire, le pack du 30e anniversaire de Bungie dans Destiny 2 et l’extension Endwalker pour Final Fantasy XIV étaient les plus demandés.

Steam dans les semaines à venir : Nouvel An lunaire et Next Fest

Dans les semaines à venir, nous pouvons nous attendre à organiser certains des événements habituels. Steam prépare les célébrations du prochain Nouvel An lunaire, une période pendant laquelle de nombreux titres asiatiques sont en promotion.

En revanche, Next Fest pointe le mois de février comme sa prochaine date clé. Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas de quoi il s’agit, il s’agit d’un cadre festif où « vous pouvez profiter de centaines de démos gratuites et d’un programme complet de diffusions en direct de développeurs ». Si vous participez, vous avez la possibilité d’envoyer des commentaires directs aux studios et de pouvoir essayer un aperçu de leurs jeux pendant une durée limitée.

Source : communiqué de presse (Valve)