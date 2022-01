FIFA 22 FUT TOTW 19 avec Ledesma, Kimmich et Verratti maintenant disponible

FIFA 22 a partagé l’équipe de la semaine 19. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues sous licence du jeu. Les joueurs sont disponibles dès maintenant dans le cadre de l’ouverture du pack à durée limitée et via le marché des transferts.

FIFA 22 TOTW 19 : liste complète

équipe de départ

PT : Ledesma, 84 ans, Cadix CF

DG : Digne, 86 ans, Aston Villa

CT : Akanji, 85 ans, Borussia Dortmund

RHP : Walker-Peters, 81 ans, RHP

CDM : Kimmich, 91 ans, Bayern Munich

CM : Verratti, 88 ans, Paris Saint-Germain

MG : Diaby, 86 ans, Bayern Leverkusen

CM : Kittel, 82, Hambourg

BU : Dzeko, 86 ans, Inter Milan

AD : Ziyech, 86 ans, Chelsea

ST : Bergwijn, 83 ans, Tottenham

Suppléants et réserves

PT : Bizot, 81 ans

CT : Rugani, 81 ans

CM : Maksimovic, 82 ans

MG : Mavididi, 81 ans

ST : Borja Inglesias, 83 ans

J.-C. : Abraham, 82 ans

ST : Hwang Ui Jo, 81 ans

AD : Vindheim, 78 ans

CM : Akbaba, 79 ans

DC : quartier, 76 ans

ST : Juanma García, 76 ans

DE : Muldoon, 74 ans

La liste se distingue par l’incorporation de Ledesma, le gardien de Cadix, dans l’équipe de départ. Il est le seul représentant de LaLiga dans le onze de gala. Sur le banc, nous trouvons plus de visages de notre concurrence. Borja Iglesias et Maksimovic sont les deux autres noms de la première division. Le joueur le plus apprécié en termes généraux est Kimmich, qui avec sa moyenne de 91 n’a pas de rival proche.

