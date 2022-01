Crusader Kings 3 montre son contrôle sur console et dévoile sa date sur PS5 et Xbox

Crusader Kings 3 se dirige vers Xbox Series X|S et PlayStation 5. Le dernier travail de Paradox fera ses débuts sur les consoles de nouvelle génération le 29 mars, quelques mois seulement après sa sortie originale sur PC. L’équipe a collaboré avec Lab42 pour développer cette adaptation. Vous pouvez voir les premières images du jeu en mouvement en haut de cette news.

Comment Crusader Kings 3 a-t-il été adapté sur console ?

Dans un communiqué, le distributeur assure que Crusader Kings 3 sur console « présente une interface et un schéma de contrôle spécifiquement adaptés aux écrans plus grands et aux commandes de la console ». Cette nouvelle direction de contrôle permet une « navigation rapide et facile dans les menus » en appuyant simplement sur les gâchettes, les sticks et les boutons supérieurs de votre contrôleur.

En plus d’utiliser la mémoire SSD pour accélérer les temps de chargement, la vitesse de basculement entre les applications facilite les visites des joueurs sur YouTube, où l’équipe a publié de nombreux tutoriels liés à la mécanique.

Capture d’écran de la version PC.

Il profitera également de certaines fonctionnalités autour de la PS5 et du DualSense. Il prendra en charge la rétroaction haptique et les déclencheurs adaptatifs. Par exemple, plus un personnage accumule de stress, plus les déclencheurs feront de résistance. Chaque événement réagira différemment sur le contrôleur. Au niveau de l’interface, vous utiliserez le système d’activité et l’aide du jeu. Avec lui, ils espèrent « aider les nouveaux utilisateurs à faire leurs premiers pas dans le monde de Crusader Kings ».

Comme nous l’avons dit, Crusader Kings 3 arrivera sur PS5 et Xbox Series X|S le 29 mars au prix conseillé de 49,99 euros. Sur PC, il est déjà disponible via Steam et le Microsoft Store ; inclus dans le catalogue Xbox Game Pass.

Source : communiqué de presse (Koch Media)