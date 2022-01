Ce sont les jeux PS Plus gratuits en février 2022 pour PS5 et PS4

PS Plus confirme les jeux PS5 et PS4 sélectionnés pour rejoindre le catalogue au cours du mois de février 2022. Après un mois de janvier à double ration pour la nouvelle génération, les successeurs de DiRT 5, Deep Rock : Galactic et Persona 5 : Strikers restent disponibles dans l’abonnement à partir du 1er février.

Les élus sont Planet Coaster : Console Edition (PS5), Tina Chiquitina attaque le donjon du dragon : une aventure unique (PS4) et UFC 4 (PS4). Vous aurez jusqu’au 28 février pour les échanger. Une fois que vous l’aurez fait, ils resteront liés à votre profil pour toujours et vous pourrez y accéder lorsque vous serez inscrit à PS Plus.

Vos jeux PlayStation Plus de février sont : 🤜 EA Sports UFC 4

🎢 Planet Coaster : Édition Console

🐲 Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Ce sont les jeux PS Plus en février 2022

Planet Coaster : édition console

Frontier nous encourage à construire le parc d’attractions de nos rêves. En tant que propriétaires, nous devrons gérer le lieu dans les moindres détails. Notre objectif, comme dans la vraie vie, est que les visiteurs passent le moment le plus excitant ; que chaque billet pour notre parc en valait la peine. Nous aurons plus de 700 objets prédéfinis à placer. Comme son sous-titre l’indique, l’édition console intègre de nouvelles fonctionnalités axées sur le transfert de l’expérience vers un contrôle.

Tiny Tina Raid the Dragon Dungeon: Une aventure unique

L’extension populaire de Borderlands 2 est séparée du titre pour ceux qui veulent profiter de cette campagne indépendante. Nous y verrons l’origine de la légende de Tina Chiquitina en tant que maître des jeux de rôle. Forêts, cryptes et forteresses vous attendent avec toutes sortes d’ennemis prêts à vous traquer.

UFC 4

Le combat se déplace vers l’environnement numérique. L’émission UFC vous guidera à travers différents modes de jeu, de la création de votre propre combattant à la lutte contre d’autres joueurs en ligne. Cet opus est le dernier qui a été publié depuis qu’EA Sports conserve les droits de la licence, vous trouverez donc une liste de combattants mise à jour.

Collection PlayStation Plus, le coffre de titres en vedette pour les joueurs PS5

Si vous êtes abonné à PS Plus sur PS5, n’oubliez pas que la promotion est toujours disponible. Vous y verrez un ensemble de 20 jeux vidéo importants du catalogue PS4. Ils sont tous rétrocompatibles avec la nouvelle console Sony ; certains même avec des FPS améliorés et des temps de chargement réduits.

Jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Transmis par le sang

jours passés

Détroit : devenir humain

God of War

Deuxième fils infâme

Ratchet et Clank

Le dernier gardien

The Last of Us remasterisé

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: A Thief’s End

jeux tiers

Batman : Chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV Édition Royale

monde des chasseurs de monstres

Mortal Kombat X

personne 5

Resident Evil 7 : Danger biologique

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)

