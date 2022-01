The Batman : Matt Reeves justifie le choix de Robert Pattinson et répond aux critiques

Comme c’est souvent le cas à chaque nouvelle incarnation de Batman au cinéma, le choix de l’acteur fait l’objet de polémiques. C’est déjà arrivé en son temps avec Michael Keaton, puis avec Christian Bale et plus récemment avec Ben Affleck. Même si le choix de Robert Pattinson comme nouveau Bruce Wayne/Batman a généré plus de rejet que tout autre, notamment en raison de son passé dans la saga Twilight et de conditions physiques, pour beaucoup, insuffisantes. Matt Reeves, réalisateur de The Batman, s’est expliqué sur le casting de l’acteur, le tout sans manquer l’occasion de répondre aux fans qui ont un jour exprimé leurs doutes sur ledit choix.

Une nouvelle Batmobile beaucoup plus réaliste et personnelle

C’est ainsi qu’il l’a expliqué au magazine Esquire (via Screen Rant) : « L’idée était de refaire le personnage avec un acteur plus jeune. Pendant le processus d’écriture du scénario, j’ai vu le film Good Time et je me suis dit : ‘D’accord, il a une sorte de rage intérieure qui se connecte avec ce personnage. Il y a un danger en lui. Je peux sentir ce désespoir. Alors j’ai décidé que c’était Robert. Je ne savais même pas s’il serait intéressé ! J’avais fait beaucoup de films indépendants après Twilight. Il savait que nous faisions cela et était enthousiasmé par l’idée. Quand je l’ai rencontré et qu’il a lu le scénario, nous avons beaucoup parlé. J’ai réalisé alors qu’il était un grand fan du personnage », explique Reeves.

Concernant les doutes des fans sur le choix de Pattinson, Reeves explique qu' »il n’y a pas eu d’acteur, lorsqu’il a été annoncé qu’il allait jouer Batman dans un film, qui n’ait suscité de réactions négatives. Les gens qui étaient excités savaient que c’était parce qu’ils connaissaient le travail de Rob après Twilight », en plus de justifier le maquillage sombre sous le masque, quelque chose qui donne plus de réalisme et de personnalité au personnage.

Sur le design de la Batmobile, une muscle car entièrement modifiée par Bruce Wayne lui-même, il explique que « les films Nolan ont établi que la Batmobile était un tank, une idée géniale. Mais je me suis dit : ‘Ce ne serait pas génial si ce type était un solitaire, accro à fabriquer des choses lui-même en prenant des pièces d’autres voitures ?’ Alors maintenant, la Batmobile ressemble à une voiture, mais à une muscle car. »

Le Batman ouvre en salles le 4 mars 2022.

source | ScreenRant