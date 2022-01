Horizon Forbidden West, combien de temps dure l’histoire principale ?

Plus c’est mieux? Ce débat est souvent entendu dans l’industrie du jeu vidéo, mais après que Techland a annoncé que Dying Light 2 : Stay Human durera des centaines d’heures, la réponse sur les réseaux sociaux n’a pas été celle attendue et ils ont dû y remédier. Horizon Forbidden West est également un monde ouvert, bien que son directeur Mathijs de Jonge ait rassuré les utilisateurs dans des déclarations à GamePro. Selon ses dires, il faudra investir un temps similaire à celui que nous avons passé dans le précédent opus pour boucler l’histoire principale.

Combien de temps à battre offre quelques indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en fonction de notre niveau de maturité :

Histoire principale : 22 heures et 50 minutes

Histoire principale et bonus : 45 heures et 21 minutes

Complèteurs : 61 heures et 20 minutes

Plus de temps pour les finalistes

Mathijs de Jonge précise que ceux qui terminent et veulent tout obtenir à 100% mettront un peu plus de temps à clore l’aventure, bien qu’il n’ait pas partagé de chiffre précis. Guerrilla Games a récemment souligné que son intention est que toutes les activités dans le monde se sentent cohérentes et enracinées dans l’histoire d’Aloy. Ils promettent que les personnages de ces quêtes réapparaîtront tout au long du jeu et se connecteront avec l’héroïne d’une manière ou d’une autre.

Ils ont également confirmé un mini jeu de société dans lequel les joueurs utiliseront des pièces en forme de monstres robotiques. Ainsi, chacun d’eux aura ses caractéristiques spécifiques, des attributs comme la santé et des faiblesses et des forces qui varieront en fonction du terrain. La stratégie en ce sens sera cruciale.

Horizon Forbidden West doit sortir le 18 février sur PS4 et PS5. L’argument nous remettra dans le skin d’Aloy, la fille qui a commencé son parcours en tant que paria et qui a fini par devenir la sauveuse.

source | GamePro (via Gaming Bolt)