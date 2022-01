Crysis 4 confirme son développement dans un teaser énigmatique

Crysis 4 se situe à l’horizon de Crytek. La société allemande a confirmé le développement du quatrième volet numéroté de la série, qui se poursuivra avec la nanocombinaison comme marque de fabrique. Vous pouvez voir son énigmatique bande-annonce en haut de cette actualité.

Crysis 4 est une réalité : premiers détails

« Nous avons une annonce spéciale pour vous », commence Avni Yerli, PDG de Crytek. « C’est quelque chose que vous demandez depuis longtemps, et maintenant il est enfin temps de confirmer que oui, le prochain Crysis est en train d’arriver. »

Yerli reconnaît que le jeu en est actuellement « aux premiers stades de développement ». Bien qu’il ait encore du chemin à faire, il dit qu’ils ont tenu à le confirmer maintenant pour faire savoir qu’ils restent attentifs aux commentaires de leurs joueurs. « Nous voulions vous apporter cette nouvelle parce que nous sommes enthousiastes pour l’avenir et pour vous faire savoir que nous écouterons notre communauté. »

Au fur et à mesure du développement, ils révéleront « plus de détails ». Bien sûr, l’équipe est claire sur le fait qu’elle veut réaliser « un vrai jeu de tir nouvelle génération ». « Crytek est fière de travailler avec la communauté pour développer les jeux auxquels elle veut jouer. Crysis est très important pour tant de gens… Il est acclamé par les joueurs du monde entier, et certains de ceux qui travaillent dans l’industrie aujourd’hui le font à cause du jeu original. Nous voulons nous assurer que le prochain épisode de la saga réponde à toutes vos attentes. »

Dans la déclaration, ils en profitent également pour partager qu’ils attendent de « bonnes nouvelles » au sein de la communauté Hunt : Showdown, un autre des titres de leur portefeuille. Si vous souhaitez revivre ou découvrir la trilogie originale, la Crysis Remastered Trilogy est à portée de main sur les systèmes de jeu actuels. La compilation « reste une émission technique », comme nous l’avons dit dans notre analyse. Vous pouvez lire le texte complet ici.

Source : communiqué de presse (Crytek)