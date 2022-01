Star Wars : ce sont tous des jeux vidéo confirmés

Les fans de Star Wars ont eu une journée à couper le souffle. Electronic Arts a annoncé que Respawn Entertainment prépare trois nouveaux jeux vidéo, parmi lesquels on retrouve la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order et un jeu de tir à la première personne qui n’a toujours pas de titre (et qui n’est pas Battlefront III). En plus de ces produits, l’avenir pointe vers la Haute République et d’autres époques de la saga de science-fiction. Ci-dessous nous détaillons tous les jeux vidéo annoncés.

Lego Star Wars : La saga Skywalker (TT Games/Warner Bros.)

Star Wars Eclipse (Rêve Quantique)

Star Wars : KOTOR Remane (Aspyr)

Star Wars Jedi 2 (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Titre de stratégie Star Wars (Respawn Entertainment et Bit Reactor / EA)

Titre du jeu de tir Star Wars (Respawn Entertainment / EA)

Jeu en monde ouvert Star Wars (Massive Entertainment / Ubisoft)

Star Wars : Chasseurs (Natural Motion / Zynga)

Lego Star Wars : La saga Skywalker

La version au format Lego du prochain titre Star Wars a été retardée à plusieurs reprises depuis son annonce à l’E3 2019. Le titre a connu des problèmes de développement en raison du nouveau moteur graphique et de la situation critique (exploitation du travail), puisqu’il devait initialement coïncider avec la sortie du film The Rise of Skywalker. Comme son nom l’indique, il couvre tous les longs métrages de la trilogie classique, les préquelles et les suites. Il sera disponible le 5 avril sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch. C’est un produit complètement nouveau bien qu’il rassemble certains des films de The Complete Saga.

Star Wars : Éclipse

Que Quantic Dream travaillait sur un produit Star Wars a été divulgué avant qu’il ne soit officiellement annoncé aux Game Awards 2021. Les créateurs de Heavy Rain et Detroit: Become Human parcourent la galaxie à une époque de splendeur pour l’Ordre Jedi, la Haute République. Ce sera une aventure avec action et narration, dans laquelle nous nous mettrons à la place de plusieurs personnages différents. Le studio français, qui a ouvert un nouveau développeur au Canada, a également été accusé de comportement crunch et toxique au sein de l’entreprise, c’est pourquoi l’affaire a atteint les tribunaux français. Pendant ce temps, aucun autre détail sur le titre n’a été partagé.

Star Wars: Jedi 2 et plus de jeux d’EA et Respawn

Tout le monde supposait que Star Wars Jedi : Fallen Order ne serait pas le premier ou le seul jeu de la saga aux mains de Respawn Entertainment. Ce qui avait totalement échappé aux leaks, c’est que le studio ne prépare pas un seul jeu vidéo, mais trois. En collaboration avec Bit Reactor, les créateurs d’Apex Legends et de Titanfall 2 façonnent un titre de stratégie. Comme si cela ne suffisait pas, l’étude est plongée dans le développement d’un jeu de tir, dont ils n’ont pas encore partagé les détails. Nous ne savons pas si EA continuera à parier sur Star Wars à l’avenir (des sources proches consultées par Venture Beat disent le contraire), mais au moins nous aurons un dernier feu d’artifice.

Star Wars Jedi : Ordre déchu.

Star Wars par Ubisoft Massive

Massive Entertainment a annoncé son jeu Star Wars via son compte Twitter, un projet mené dans le plus grand secret. Les informations officielles nous disent qu’ils vont concevoir un produit en monde ouvert – ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’Ubisoft est derrière en tant qu’éditeur. Ni l’heure ni d’autres détails sur son gameplay n’ont été divulgués, au-delà du fait qu’il fonctionnera sous le moteur graphique Snowdrop, le même que celui utilisé par Tom Clancy’s The Division 2 et qui a obtenu de si bons résultats.

Star Wars : Remake de KOTOR

Un classique parmi les classiques qui reviendra dans une version non remaniée, mais également modifiée presque à partir de zéro. Nous disons « presque » car KOTOR Remake ne modifiera pas son histoire principale, qui se déroule à l’époque de l’Ancienne République. L’Ordre Jedi est décimé à pas de géant par les Seigneurs Sith, qui ont étendu toute leur influence à travers la galaxie. En tant que l’un des derniers survivants, le protagoniste se connectera avec la Force et voyagera sur différentes planètes, rencontrant des personnages très divers. Sombre ou clair ? La décision est entre les mains du joueur ; Que le jeu utilise le système de combat classique et de jeu de rôle dépend déjà du studio, Aspyr. Il est annoncé pour PS5 et PC.

Star Wars : chasseurs

La Nintendo Switch et les mobiles ou tablettes iOS et Android recevront Star Wars : Hunters, un jeu vidéo également retardé et qui sortira en free-to-play (gratuit mais avec des microtransactions) au cours de cette année 2022. Ce jeu de type sable La proposition à la troisième personne permet au joueur de contrôler l’un des nombreux personnages disponibles. Zynga, dont l’accord d’acquisition par Take-Two Interactive n’a pas encore été concrétisé, présente des personnages comme Rieve et J-3DI, tous deux dotés de prouesses au sabre laser. Zaina et Sentinel se distinguent par leur maîtrise du blaster et Imara Vex est une redoutable chasseuse. Grozz le Wookiee utilise la force brute et Slingshot les armes les plus sophistiquées