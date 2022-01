Spider-Man No Way Home : art de la fin alternative avec Mysterio et images officielles de la bataille finale

Spider-Man: No Way Home continue de donner beaucoup à dire; et c’est qu’au-delà de devenir le sixième film le plus rentable de l’histoire même en temps de pandémie, les arts conceptuels officiels de Marvel Studios continuent d’apparaître qui présentent des situations ou des personnages qui n’ont pas atteint le montage final du film, mais qui sont tout aussi intéressant pour ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait arriver dans le futur. À tel point que maintenant Marvel a partagé l’art conceptuel de la fin de No Way Home dans lequel Mysterio est vu face à Doctor Strange à la Statue de la Liberté. De plus, de Marvel, ils parlent déjà ouvertement de la grande surprise du film, avec laquelle ils ont publié des images officielles des personnages qui apparaissent à la fin et que vous pouvez voir ci-dessous. Nous avertissons des spoilers du paragraphe suivant.

Spider-Man No Way Home: Sinister Six?

Et c’est qu’au début de la production, Spider-Man : No Way Home était censé montrer les Sinister Six. Cependant, avec la confirmation du film d’origine de Kraven le chasseur et l’arrivée du multivers, les plans ont changé. Enfin, le film a opté pour cinq méchants emblématiques des précédentes sagas Spider-Man au cinéma, présentant Doctor Octopus, Green Goblin, Electro, Lizard et Sandman. Mais apparemment, il était également prévu d’utiliser Mysterio, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit de la version Far From Home de Jake Gyllenhaal ou d’une autre du multivers. Ceci est démontré par l’art conceptuel que vous pouvez voir ci-dessous.

D’autre part, Marvel Studios a déjà diffusé des images officielles de la grande surprise de la seconde moitié du film, qui n’est autre que l’apparition des deux Spider-Man cinématographiques devant Tom Holland, c’est-à-dire Peter Parker Maguire de Tobey et Andrew Garfield, appartenant à leur saga respective de Spider-Man et The Amazing Spider-Man. Nous vous laissons avec quelques-unes de ces images officielles de Spider-Man : No Way Home dans lesquelles apparaissent les trois Spider-Man.

