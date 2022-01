Les jeux N64 sur Nintendo Switch se sont améliorés après la mise à jour 1.2

L’arrivée de Nintendo Switch Online + Expansion Pack ne s’est pas faite sans plaintes, non pas à cause de l’abonnement supplémentaire, mais aussi parce que des titres tels que The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou Super Mario 64 avaient des erreurs dans leur émulation. Les classiques de la Nintendo 64 sont sortis avec un décalage et des problèmes graphiques et sonores. À en juger par les commentaires des utilisateurs, certains de ces problèmes ont été résolus avec la mise à jour la plus récente (1.2), qui a été publiée avec Banjo-Kazooei.

« Le décalage d’entrée est plus travaillé », a expliqué Modern Vintage Gamer sur sa chaîne YouTube. « Ce n’est certainement pas corrigé, mais c’est mieux que sa version originale et cela montre que Nintendo écoute, ou du moins lit les commentaires et essaie de comprendre ces choses. » Le youtuber a utilisé The Legend of Zelda : Ocarina of Time comme exemple, qui passe d’un décalage d’entrée de 5-6 images à 1-2 images. Dans d’autres jeux, la différence est différente.

« Encore une fois, ce n’est pas parfait. Et compte tenu de la nature de l’émulation, cela ne le sera peut-être jamais, mais il est clair que Nintendo a réduit le décalage ici et que le jeu en général est bien meilleur pour le joueur, donc c’est un très bon résultat. »

[NSO – Nintendo 64] Il semble que l’eau dans la désormais tristement célèbre salle du Temple de l’Eau ait été corrigée dans la dernière mise à jour ? Je pense que le brouillard est toujours absent, cependant. Je n’ai pas vérifié le reste du jeu pour voir si l’un des autres problèmes a changé, mais c’est prometteur. pic.twitter.com/wcoG3hIxu2 – OatmealDome (@OatmealDome) 21 janvier 2022

L’eau d’Ocarina of Time

Un autre des problèmes qui a attiré le plus d’attention était l’eau dans le Temple – pardonnez la redondance – de l’eau. Un autre utilisateur a partagé une capture d’écran sur Twitter qui montre que les Japonais ont déjà modifié la texture. À partir de là, il faudra voir si Nintendo prend note et continue d’améliorer le produit, une promesse à laquelle il s’est engagé auparavant.

L’abonnement individuel à Nintendo Switch Online + Expansion Pack est au prix de 39,99 euros par an, tandis que l’abonnement familial peut être acheté pour 69,99 euros.

source | Eurogamer, joueur vintage moderne