Star Wars : Anthony Daniels répétera en tant que C3P0 dans un autre projet de la saga

Attack of the Clones et Revenge of the Sith ont été tournés aux studios Ealing, précisément l’endroit où Anthony Daniels, C3P0 dans la galaxie lointaine, très lointaine, a choisi de se photographier. Bien qu’à première vue certains puissent penser que ce n’est pas pour Star Wars, les hashtags qui accompagnent la capture laissent entendre que oui, le droïde protocolaire sera de retour avec l’acteur qui l’incarne depuis le début.

Bien sûr, Daniels n’a pas publié d’engagement concernant le projet auquel il participera. Il apparaît dans une session de capture de mouvement, portant le costume classique parsemé d’effets numériques. Star Wars: Droids est confirmé à l’horizon, mais la première de la deuxième saison de La Remesa Mala, la fiction animée conçue comme un spin-off de The Clone Wars, est également en attente.

Le CRP0 a été fabriqué à l’époque républicaine

Les moments où CRP0 peut faire son apparition sont variés, puisqu’il s’agit d’un droïde fabriqué par Anakin Skywalker alors qu’il n’était qu’un enfant. Il a accompagné Obi-Wan Kenobi, Padmé Amidala et le père de Luke lors de leurs aventures à travers la galaxie. À l’époque impériale, sans mémoire du passé, il l’a fait en compagnie de Luke Skywalker, Han Solo et Leia Organa. A la chute de l’Empire Galactique, il est resté lié à la Rébellion (ou à la Résistance) et aux héros d’autrefois.

Star Wars : Le The Book Of Boba Fett vient de sortir le cinquième épisode de la série. Au printemps, nous verrons Bad Shipment et plus tard Obi-Wan Kenobi, Andor, The Mandalorian 3 et Ashoka.

CRP0 est opérationnel dans toutes ces chronologies, contrairement à la période The Acolyte, qui se déroule dans les dernières années de la soi-disant Haute République. Dans lequel(s) apparaîtra-t-il ? De temps en temps.

