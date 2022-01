Call of Duty : combien d’argent la PlayStation perdrait-elle si elle perdait la saga ? ils le calculent

La continuité de Call of Duty sur les consoles PlayStation est dans l’air après le contrat d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft. Bien que Bloomberg souligne qu’au moins les trois prochains opus sortiront sur les plateformes Sony (COD 2022, COD 2023 et Warzone 2), l’approche d’un scénario dans lequel la saga devient exclusive à l’écosystème Xbox se traduirait par une perte substantielle de revenu pour les Japonais. D’après le Wall Street Journal, ils ont calculé combien d’argent PlayStation cesserait d’entrer avec cette perte.

Car Sony cesserait de recevoir de l’argent de la vente directe de jeux vidéo et des microtransactions dérivées de chaque livraison. Concrètement, les chiffres sont les suivants : PlayStation perdrait entre 87,5 millions et 262,6 millions de dollars par an.

Ce budget est, dans de nombreux cas, supérieur au coût de développement de grands jeux vidéo. La situation serait surtout notable en termes de ventes physiques, et pas seulement numériques, étant donné que Call of Duty continue d’être l’un des cinq jeux vidéo les plus vendus en magasin chaque année dans ses versions PlayStation tant aux États-Unis qu’en Europe.

Le contrat d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard se conclura au cours de l’année 2023.

Le prochain Call of Duty sortira-t-il sur PlayStation ? La position de Sony et Microsoft

Les positions de Sony et de Microsoft sont claires et manifestes. D’une part, après avoir appris l’accord entre Activision Blizzard et le géant propriétaire de la Xbox, un porte-parole de Sony a répondu par ce message : « Nous espérons que Microsoft respectera les accords contractuels et continuera à faire en sorte que les jeux Activision soient multiplateformes. »

Phil Spencer, responsable de Xbox, a indiqué en parallèle avoir eu un appel avec Sony dans lequel il s’engage à maintenir « tous les accords Activision Blizzard existants une fois l’acquisition terminée » et a montré son « désir de maintenir Call of Duty sur PlayStation ». .”

Bientôt, nous saurons quel est l’avenir de Call of Duty à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Xbox, car il est possible que la saga cesse même d’avoir des livraisons annuelles.

