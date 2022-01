Horizon Forbidden West comprend un mini-jeu de plateau tactique

Certains médias internationaux ont eu l’occasion de se rendre à Guerrilla Games pour voir de première main Horizon Forbidden West, le jeu vidéo en monde ouvert tant attendu qui poursuivra l’histoire d’Aloy dans un monde post-apocalyptique du futur. À travers les impressions d’IGN, il a été révélé que le studio avait ajouté un jeu de plateau en tant que mini-jeu, une option que d’autres titres ont déjà optée dans le passé, comme Assassin’s Creed Valhalla ou Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Machine Strike est un mini-jeu tactique dans lequel les joueurs affrontent leurs rivaux sur un plateau composé de différents terrains. Les pièces sont des machines sculptées qui symbolisent les créatures qui parcourent le monde. L’objectif, comment pourrait-il en être autrement, est de vaincre les machines de l’adversaire. Selon IGN, chacun d’eux a des statistiques de santé, d’attaque et de mouvement différentes. De plus, le terrain peut être une force ou une faiblesse selon la pièce. Bien que le journaliste n’ait joué qu’aux tutoriels, il laisse tomber qu’il y a beaucoup de pièces et de stratégies à prendre en compte.

Quêtes secondaires plus profondes

L’un des problèmes des jeux vidéo en monde ouvert est qu’ils tombent souvent dans la répétition. De Guerrilla Games, ils sont conscients que les missions secondaires ne peuvent pas être perçues comme du remplissage et doivent « en valoir la peine ». Cela a été commenté par Ben McCaw, directeur narratif de cette production, dans des déclarations à ce média. Selon ses mots, tout le contenu est « imbriqué dans l’histoire » et contribue au processus de construction et d’évolution du protagoniste. Aloy continue d’essayer de s’intégrer à la race humaine, ayant été marginalisée tout au long de son enfance.

Horizon Forbidden West sera mis en vente le 18 février sur PS4 et PS5.

