Halo Infinite : terminez le jeu dans le mode le plus difficile sans subir de dégâts.

La campagne de Halo Infinite propose différents modes de difficulté, comme tous les épisodes de la saga qui ont été commercialisés à ce jour. Tom, un joueur très habile aux commandes, a partagé plusieurs clips dans lesquels on le voit battre l’histoire en mode Légendaire. Rien d’inhabituel ici, beaucoup d’autres ont terminé la campagne comme celle-ci. Ce qui a vraiment retenu notre attention, c’est qu’il l’a fait sans recevoir un seul coup, comme on peut le voir dans la vidéo (une série de cinq) que nous vous montrons juste en dessous de ces lignes.

Halo Infinite, l’opus le plus réussi de la saga

Forza Horizon 5 (18 millions, avant 15) a duré quelques mois en tant que leader en matière de jeux Xbox développés par Xbox Game Studios. Microsoft a présenté ses résultats financiers (Q2/FY2022) et a confirmé que le Master Chief est devenu fort. Selon les chiffres de Redmond, Halo Infinite a rassemblé plus de 20 millions de joueurs depuis son lancement le 8 décembre.

Les chiffres se concentrent sur le nombre de joueurs et n’ont pas fourni de données sur la façon dont ce succès s’est traduit en termes de performances économiques. Le fait que le mode multijoueur soit free-to-play joue en sa faveur, de sorte que n’importe quel utilisateur peut accéder au produit sans payer un seul euro.

Comparé à d’autres projets, le jeu vidéo le plus joué reste Sea of ​​​​Thieves, un projet qui a réussi à attirer plus de 25 millions de joueurs. Quoi qu’il en soit, le jeu de pirates de RARE existe depuis environ quatre ans. Le deuxième sur la liste est Forza Horizon 4, avec 24 millions de joueurs.

Halo Infinite est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, ainsi que sur le service Xbox Game Pass.

source | Kotaku