Le film Uncharted présente sa nouvelle affiche et confirme sa date de sortie

Il ne reste que quelques semaines pour la première d’Uncharted, le film basé sur la saga de jeux vidéo homonyme de Naughty Dog et PlayStation. Sony Pictures a tout préparé pour sa grande première cinématographique après le succès retentissant de Spider-Man: No Way Home en décembre dernier, et pour le célébrer, ils ont montré cette fois une nouvelle affiche basée sur l’une des scènes les plus emblématiques que nous verrons dans le film.

Uncharted, le film : synopsis et casting

Le film Uncharted est réalisé par Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) et met en vedette le jeune Tom Holland (The Impossible, Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home, Spider-Man : No Way Home), qui, avec Mark Wahlberg (The Perfect Storm, The Departed, The Fighter, All the Money in the World, Spenser : Confidential) formera respectivement le couple Nathan Drake et Sully. Ces deux stars seront accompagnées des actrices Sophia Ali et Tati Gabrielle ainsi que de l’acteur Français Antonio Banderas.

Ce rendez-vous cinématographique avec Uncharted nous mettra dans le skin d’un brave voleur nommé Nathan Drake (Tom Holland), qui après avoir été recruté par le vétéran chasseur de trésors Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg) tentera de récupérer une fortune perdue par Ferdinand Magellan il y a 500 ans.

inexploré le film

Bien que le voyage allait apparemment être simple, en cours de route, ils rencontreront toutes sortes d’ennemis et d’adversités qui tenteront de les empêcher d’obtenir le butin avant l’arrivée de Moncada (Antonio Banderas), qui soutient que sa famille est l’héritière de cela. trésor. . Nate et Sully vont devoir déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus vieux mystères du monde : le trésor est évalué à pas moins de cinq milliards de dollars. Arriveront-ils à sortir de cet exploit ?

Uncharted : date de sortie du film en Espagne

Le film Uncharted n’atteindra les cinémas en Espagne et dans le reste du monde que le 11 février 2022 de Sony Pictures. L’un des premiers grands phénomènes au box-office de cette saison approche.

Cela peut vous intéresser :

source | Communiqué de presse