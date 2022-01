Activision ne reconnaîtra pas la syndicalisation de Raven ; sera voté par le NLRB

Activision Blizzard ne reconnaîtra pas volontairement la syndicalisation des travailleurs de Raven Software. De cette façon, la décision sera prise lors d’un vote au Conseil national des relations du travail (NLRB, pour son acronyme en anglais) prochainement. Selon les travailleurs eux-mêmes, selon le journaliste Stephen Totilo, il y a une forte probabilité que le vote soit favorable au processus de création du syndicat, qui cherche à préserver la sécurité d’emploi des salariés.

Une heure seulement après avoir annoncé la nouvelle tôt mercredi matin, Nicole Carpenter de JeuxServer rapporte que le chef du studio Raven Software, Brian Raffel, a écrit un e-mail aux travailleurs informant la volonté d’Activision Blizzard de déplacer les travailleurs du département de contrôle de la qualité (QA) qui souhaitent se syndiquer vers d’autres départements. ; du design à l’art en passant par l’ingénierie. Vraisemblablement, Activision préfère cette mesure pour éviter leurs licenciements et, en même temps, éviter la syndicalisation.

Le directeur du studio Raven Software, Brian Raffel, a envoyé aujourd’hui un e-mail au personnel concernant les changements structurels du studio – l’intégration de l’assurance qualité dans différents départements tels que l’art, la conception et l’ingénierie. On ne sait pas ce que cela signifie pour les efforts du syndicat QA de Raven. pic.twitter.com/sIk9jsGJQH — Nicole Carpenter (@sweetpotatoes) 25 janvier 2022

Raven Software a arrêté la grève ce lundi

Les ouvriers du studio Raven Software (Call of Duty : Warzone) ont confirmé lundi l’arrêt de leur grève, entamée en décembre dernier dans le but de pouvoir se syndiquer. L’équipe nord-américaine, propriété d’Activision Blizzard, a été impliquée dans de nombreux licenciements injustifiés au cours de la dernière année, des réductions de personnel et un environnement de travail indésirable, selon eux. Maintenant, ils attendent que le géant dirigé par Bobby Kotick donne le feu vert à la création de ce syndicat.

La principale raison de la clôture de cette grève illimitée chez Raven Software, qui a finalement duré deux mois, était la création du syndicat Game Workers Alliance vendredi dernier. GWA, main dans la main avec les Communication Workers of America —participant aux revendications syndicales du scandale Activision Blizzard—, cherche à ce que la formation de ce syndicat soit reconnue par sa société mère. Et c’est à ce point-là qu’on se retrouve maintenant : la reconnaissance du processus de syndicalisation. Cela a été expliqué sur le réseau social Twitter :

Bureaux de Raven Software à Madison, Wisconsin.

« Dans l’attente de la reconnaissance de notre syndicat, la grève de Raven QA est terminée. Les fonds de grève inutilisés sont stockés pour les futurs efforts de syndicalisation/grève. Nous publierons ou retweeterons toutes les nouvelles concernant GWU ici. Nous rendons grâce pour tout le soutien de la communauté pendant cette grève ! », lit-on dans son message.

C’est maintenant au tour d’Activision Blizzard, qui devait répondre à Raven Software avant le 25 janvier, date initialement fixée comme date limite, même si comme on le voit, la décision prendra plus de temps que prévu en raison du vote. Le rachat de l’entreprise par Microsoft pour 68 700 millions de dollars a non seulement été une grande surprise en termes d’informations, mais aussi un halo d’espoir pour de nombreux employés mécontents de l’entreprise, étant donné qu’à la clôture de la transaction au cours de l’exercice 2023 , des changements sont promis à la direction et, selon des sources journalistiques, également le départ de Bobby Kotick, l’actuel PDG et l’un des principaux.

Que se passe-t-il chez Raven Software : récapitulatif des faits

Raven Software est le studio chargé de développer des œuvres aussi réussies que Call of Duty : Warzone ; ainsi que le support principal d’autres livraisons principales dirigées par d’autres studios Activision Blizzard. Après le licenciement de 12 travailleurs à temps partiel, des réductions de personnel et le projet de licencier autant d’employés du service de contrôle de la qualité (QA), le studio a appelé à une grève pour exiger des améliorations promises il y a plusieurs mois. C’est aussi alors qu’un fonds de dons a été créé, auquel ils font référence dans le message posté sur Twitter.

Bientôt, nous connaîtrons la fin d’une situation qui peut créer un précédent historique dans le monde du travail pour un studio de jeux vidéo américain.

