Call of Duty continuera sur PlayStation pour au moins 3 versements supplémentaires, selon Bloomberg

Les trois prochains opus de Call of Duty sortiront sur les consoles PlayStation, selon des sources consultées par Bloomberg. Ainsi, les livraisons de COD 2022, COD 2023 et COD Warzone 2, ce dernier également prévu pour 2023, atteindraient au moins aussi la PS5 si l’information se confirmait.

La continuité de Call of Duty sur les consoles PlayStation après avoir pris connaissance du contrat d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft est l’un des principaux sujets de conversation chez les joueurs. Bien que la firme nord-américaine évaluera au cas par cas la condition d’exclusivité sur Xbox, tout indique que la série de guerre aura ses propres règles.

Le média nord-américain a appris, selon quatre personnes différentes qui connaissent le contrat entre Activision et Sony, que Call of Duty a un accord préalablement engagé pour publier les trois prochains volets de la saga sur les plateformes PlayStation. De cette façon, l’accord d’achat entre Activision Blizzard et Microsoft – qui se conclura, s’il n’y a pas de problèmes juridiques, à la mi-2023 pour 68,7 milliards de dollars – n’interférera pas avec le plan initial qui unit la firme japonaise, propriétaire de consoles comme PS5 et PS4, et le responsable de la licence désormais le protagoniste.

Phil Spencer a déclaré son intention et son désir de garder Call of Duty sur PlayStation

Il y a quelques jours à peine, nous avons eu la prononciation des deux parties, Sony et Microsoft, concernant Call of Duty. D’une part, un porte-parole de Sony a répondu à cette décision par le message suivant : « Nous attendons de Microsoft qu’il honore les accords contractuels et continue de veiller à ce que les jeux Activision soient multiplateformes. »

Le contrat d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard se conclura au cours de l’année 2023.

D’autre part, Phil Spencer, responsable de Xbox, a souligné qu’il avait tenu un appel avec Sony où il avait promis de maintenir « tous les accords Activision Blizzard existants une fois l’acquisition terminée » et a montré son « désir de garder Call of Duty sur Playstation ». Ce qui n’a pas transcendé, c’est jusqu’à quand.

On ignore cependant ce qu’il adviendra de Call of Duty à partir des jeux vidéo qui seront publiés en 2024. Trois options sont proposées : qu’ils sortent exclusivement sur les plateformes Xbox ; qu’il existe une période d’exclusivité temporaire sur Xbox ; ou que la saga dit directement au revoir à la firme japonaise.

