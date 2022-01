Halo Infinite entre dans l’histoire avec 20 millions de joueurs ; dépasse déjà Forza Horizon 5

Halo Infinite a signé le meilleur début de l’histoire de la saga avec plus de 20 millions de joueurs. Microsoft a confirmé l’information lors de la présentation des résultats financiers (Q2/FY2022) aux premières heures de ce mercredi ; un document qui reflète non seulement la grande forme de Xbox, qui est en hausse de 10% et bat des records de revenus, mais le Master Chief est toujours roi sur Xbox.

Halo Infinite se déclenche : le plus gros lancement de l’histoire de la saga

Satya Nadella, directeur exécutif du géant nord-américain, a fait part à ses investisseurs de ce fait impressionnant : il s’agit du plus gros lancement de l’histoire de la licence, qui a fêté ses vingt ans l’an dernier. La stratégie consistant à avoir le titre entier sur Xbox Game Pass dès le premier jour sur des plateformes telles que Xbox One, Xbox Series et Windows 10 PC a fonctionné.

Et il l’a fait notamment grâce à la disponibilité en free-to-play (gratuit avec achats intégrés) de son mode multijoueur, qui ne nécessite aucun type d’abonnement pour jouer. Halo n’a jamais été aussi accessible et aussi ouvert. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Avec plus de 20 millions de Spartans qui nous ont rejoint jusqu’à présent, nous sommes ravis d’annoncer que #HaloInfinite est le plus gros lancement de l’histoire de la franchise Halo ! Merci à tous de vous joindre à nous pour la prochaine étape de ce grand voyage. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr – Bonjour bonjour) 25 janvier 2022

Halo Infinite devant Forza Horizon 5, qui atteint les 18 millions

Les chiffres de Halo Infinite rendent les chiffres (record) de Forza Horizon 5 moins surprenants. Le nouveau jeu vidéo de la saga de conduite Playground Games a atteint 18 millions de joueurs, une autre étape importante pour la série qui montre que la stratégie expliquée ci-dessus fonctionne. Le 10 janvier, 15 millions de joueurs ont été atteints.Microsoft souhaite que son écosystème ait le Xbox Game Pass comme colonne vertébrale. À cette fin, l’engagement demeure : tous les titres propriétaires de Xbox Game Studios seront publiés dès le premier jour sur Xbox Game Pass. Avec ces données, Halo Infinite et Forza Horizon 5 surpasseront Sea of ​​​​Thieves et Forza Horizon 4, les deux grands succès du Xbox Game Pass au niveau des joueurs, dans quelques semaines.

Sea of ​​Thieves (mars 2018) : 25 millions de joueurs

Forza Horizon 4 (novembre 2018) : 24 millions de joueurs

Halo Infinite (décembre 2021) : 20 millions de joueurs

Forza Horizon 5 (novembre 2021) : 18 millions de joueurs

source | Microsoft ; Halo