Xbox bat des records de revenus grâce au Xbox Game Pass et à ses jeux propriétaires

Microsoft a présenté ce mercredi les résultats financiers correspondant au deuxième trimestre de l’exercice 2022 (Q2/FY2022), une période au cours de laquelle la firme nord-américaine a enregistré des revenus de 51,7 milliards de dollars (20 % de plus qu’il y a un an) et des bénéfices de 18 800 millions de dollars, soit une croissance de 21 % par rapport à l’année dernière. Concernant Xbox, la division gaming de la firme de Redmond, on parle d’une année de vrais records.

Xbox augmente de 10% ses revenus provenant des services et du contenu

Il n’y a que de bonnes nouvelles pour Xbox ce trimestre. L’équipe dirigée par Phil Spencer, de Microsoft Gaming, enregistre 8% de plus durant ce trimestre par rapport à la même période l’an dernier (période du 1er octobre au 31 décembre). Tandis que les revenus des services et contenus ont progressé de 10% grâce à deux piliers principaux : les jeux vidéo propriétaires et les revenus récurrents des abonnements Xbox Game Pass.

source | Publication des résultats FY22 Q2 (p. 12/21)

Bien que la facturation via les ventes directes de titres tiers soit en baisse – aucun pourcentage n’a été divulgué dans le document -, Microsoft a réussi à apaiser cette baisse avec des chiffres très positifs à la fois dans les travaux de première partie et, surtout, dans son service vedette.

Enfin, il faut dire que les revenus de la vente des consoles Xbox (tout ce qui touche au hardware) ont augmenté de 4% par rapport à l’année dernière. Ces données sont justifiées par la demande sans précédent de consoles Xbox Series S et Xbox Series X, dont l’offre est bien inférieure à l’offre malgré l’indice positif. Les ventes de Xbox Series sont estimées à environ 12 millions d’unités (Niko Partners) ; un fait non confirmé par des sources officielles.

Le Xbox Game Pass continue de croître : 25 millions de membres abonnés

Pendant ce temps, Xbox Game Pass a atteint 25 millions de joueurs abonnés en janvier, avec des titres jouant le rôle phare comme Halo Infinite (20 millions de joueurs) et Forza Horizon 5 (18 millions de joueurs).

source | microsoft