Un clone de Unpacking pour mobile a été supprimé après des plaintes de ses créateurs

Au cours des dernières heures, un jeu pour mobiles iOS et Android est devenu viral qui s’est avéré être un clone effronté de Unpacking, le jeu de puzzle à succès et célèbre dans lequel vous informatisez une multitude d’objets ménagers et qui a atteint les magasins numériques PC, Xbox et Switch à la fin de l’année dernière. Son succès a été tel qu’il n’a pas fallu longtemps pour que le clone de l’œuvre de Witch Beam atteigne les téléphones portables, un titre qui est devenu un phénomène à la fois sur l’App Store et sur Google Play et qui s’est même frayé un chemin parmi les meilleurs -vente d’applications des deux plates-formes. Face à un tel culot (et à la colère conséquente des créateurs indépendants originaux), le jeu a été dénoncé, rendant le plagiat a déjà été supprimé dans les deux magasins d’applications.

Le soutien de la communauté porte ses fruits

« Si vous avez récemment vu une publicité pour un jeu étrangement similaire à Unpacking sur mobile, sachez que ce n’est pas notre jeu. Cependant, il semble qu’ils veuillent donner l’impression que c’est le cas ! », a écrit Witch Beam sur son compte Twitter officiel, avertissant la communauté de ne pas tomber dans le piège. Et c’est que ce clone de Unpacking a même été annoncé sur des réseaux sociaux aussi massifs qu’Instagram ou TikTok.

Nous voulions juste vous remercier pour le soutien écrasant dans les quelques heures depuis que nous avons écrit ce fil. Cela signifie tellement pour nous. En tant que mise à jour, Apple a supprimé l’application, bien qu’elle soit toujours présente sur le Google Play Store. Merci encore de vous soucier de notre jeu. ❤️ https://t.co/5TWIfo5hLl — Unpacking 📦 Disponible MAINTENANT ! (@UnpackingALife) 25 janvier 2022

« Il est démoralisant pour une petite équipe comme la nôtre de voir du contenu que nous avons passé des années à planifier, affiner et créer à la main, reproduit à la hâte dans une application opportuniste et bourrée de publicités seulement trois mois après notre lancement », ont écrit ses créateurs.

Cependant, après des plaintes répétées de Witch Beam et le soutien incontestable de la communauté des joueurs, Apple et Google ont été contraints de supprimer l’application clone Unpacking des deux plateformes de téléchargement. Bref, une fin heureuse pour les créateurs de Unpacking avec le soutien de sa communauté de joueurs.

Ne manquez pas notre analyse Unpacking dans laquelle nous avons conclu que « Witch Beam imprègne la magie et l’originalité d’un gameplay aussi simple qu’efficace : ouvrez des boîtes, prenez des objets et placez-les partout où c’est possible. »

source | Rayon de sorcière