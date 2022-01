Dwayne Johnson jouera dans un film dans un jeu vidéo brutal auquel il joue depuis des années

Dwayne Johnson, le célèbre acteur qui jouera cette année dans l’adaptation cinématographique de l’anti-héros de DC Black Adam, a assuré dans une récente interview qu’il ferait bientôt partie d’un nouveau film basé sur un jeu vidéo brutal auquel il joue depuis des années . Cela a été expliqué au Men’s Journal (via GamesRadar), sans donner plus de détails à ce sujet et en promettant une annonce pour cette année.

Dwayne Johnson revient au cinéma de jeux vidéo

Et c’est cet ancien combattant de la WWE devenu superstar hollywoodienne, au-delà d’apparaître dans d’authentiques blockbusters du cinéma comme la saga Fast & Furious ou les redémarrages de Jumanji, Dwayne « The Rock » Johnson a eu une relation étroite avec le cinéma basé sur les jeux vidéo . A tel point qu’il est apparu dans la première adaptation de Doom en 2005 et, plus récemment, dans Rampage, le film qui adapte à sa manière la célèbre machine d’arcade qui a fait le saut dans les années 80 et 90 vers une multitude de systèmes.

Dwayne Johnson a joué dans Doom en 2005

« Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous créons, mais il y aura une annonce cette année. Nous allons porter à l’écran l’un des jeux les plus grands et les plus brutaux, celui auquel j’ai joué pendant des années. Je suis très excité de le présenter aux fans du monde entier », a commenté le célèbre acteur, non sans se déclarer fan absolu de la saga Madden. Et malgré la citation de la saga de football EA, l’acteur fait probablement référence à une autre franchise de jeux vidéo bien connue.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre une éventuelle annonce durant cette année 2022 liée à Dwayne Johnson, au cinéma et aux jeux vidéo. paris? Revenant à l’avenir immédiat de l’acteur, Dwayne Johnson présentera en avant-première Black Adam le 29 juillet, l’adaptation du personnage de DC sous la direction du cinéaste catalan Jaume Collet-Serra. Ne manquez pas sa première bande-annonce en début de cette news.

source | JeuxRadar