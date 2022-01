Blizzard confirme son prochain projet : un triple A survival basé sur une IP inédite

Blizzard confirme le développement d’un nouveau projet : un survival pour consoles et PC. Le titre sera basé « sur un nouvel univers », c’est-à-dire qu’il s’agira d’une propriété intellectuelle sans précédent dans l’histoire de l’entreprise. Ils cherchent actuellement à pourvoir les postes vacants dans certains des postes clés de leur production, qu’ils classent en triple A.

Blizzard travaille sur une nouvelle IP

« Blizzard se lance dans notre prochaine mission », commence le communiqué sur son site officiel. « Nous partons en voyage vers un nouvel univers, abritant une survie sans précédent pour PC et console. Un lieu plein de héros à rencontrer, d’histoires à raconter et d’aventures à vivre. Un vaste domaine de possibilités qui attendent d’être explorées.

L’étude souligne qu’ils sont « à un stade précoce » du projet. « Depuis 30 ans, Blizzard a créé un univers pour des millions de joueurs à travers le monde. Cela nécessite une équipe diversifiée de développeurs prêts à prêter leur voix, à écouter et à être entendus. C’est notre mission », expliquent-ils.

Parmi les postes vacants, nous pouvons trouver plusieurs ingénieurs logiciels au niveau du son, du serveur, du moteur et des outils. De plus, ils recherchent un level designer et un level designer. Dans la partie artistique, ils espèrent également se renforcer dans une variété de postes.

Si l’on rentre dans l’offre de level designer, on peut voir que Blizzard vise pour le titre d’avoir une facture élevée : « Nous avons une nouvelle survie AAA en route, basée sur une nouvelle IP pour consoles et PC. Ça va être incroyable, et nous serions ravis de vous avoir le long du chemin. Ensemble, nous créerons quelque chose de grand, de courageux et de précieux.

Aucune fenêtre de publication n’a été partagée ni les plates-formes spécifiques auxquelles elle atteindra. Rappelons que l’actualité bondit à peine une semaine après le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Achat à finaliser au cours de l’exercice 2023. Cette survie rejoindra sa grille à l’horizon, là où se trouvent Diablo 4 et Overwatch 2.

