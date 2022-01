Star Wars et Castlevania, les sagas proposées en rétrocompatibilité Xbox

Xbox renouvelle son lot habituel d’offres hebdomadaires. Ceux de Redmond descendent à nouveau un nombre important de titres de leur catalogue rétrocompatible. C’est maintenant au tour d’une grande partie de Star Wars et de Castlevania de la console d’origine et de la Xbox 360.

Des noms comme Knights of the Old Republic, Lords of Shadow ou Battlefront ne sont que quelques-uns des exemples que vous trouverez. D’autre part, d’autres jeux comme la collection Silent Hill HD ont également bénéficié d’une généreuse réduction de prix. N’oubliez pas qu’ils seront disponibles jusqu’au 1er février prochain à 10h00 (CET). Vous n’avez pas besoin d’être abonné à Xbox Live Gold pour accéder à ces remises.

Offres sur Xbox rétrocompatibles : les plus remarquables

Star Wars Battlefront pour 4,99 euros (50% de réduction)

Star Wars Battlefront II pour 4,99 euros (50% de réduction)

Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy pour 4,99 euros (50% de réduction)

Star Wars Knights of the Old Republic pour 4,99 euros (50% de réduction)

Star Wars Knights of the Old Republic II pour 4,99 euros (50% de réduction)

Star Wars Republic Commando pour 4,99 euros (50% de réduction)

Star Wars : The Force Unleashed pour 3,74 euros (50% de réduction)

Star Wars : The Force Unleashed II pour 3,74 euros (50% de réduction)

Castlevania : Harmony of Despair pour 4,78 euros (67% de réduction)

Castlevania : Lords of Shadow pour 6,59 euros (67% de réduction)

Castlevania : Lords of Shadow – Mirror of Fate HD pour 3,62 euros (75% de réduction)

Castlevania : Lords of Shadow 2 pour 12,49 euros (75% de réduction)

Castlevania : Symphony of the Night pour 4,74 euros (50% de réduction)

Silent Hill HD Collection pour 7,49 euros (75% de réduction)

Metal Gear Rising: Revengeance pour 4,99 euros (75% de réduction)

Split/Second pour 2,49 euros (75% de réduction)

Source : Véritables réalisations